Mỹ phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên của quân đội sau hơn 60 năm

Lầu Năm Góc ngày 8/10 thông báo sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn Nidal Malik Hasan, thủ phạm vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ thực hiện một vụ hành quyết sau hơn 65 năm và là vụ hành quyết đầu tiên do đội xử bắn của Lục quân Mỹ thực hiện kể từ Thế chiến II. Thông tin được công bố sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố vụ hành quyết sẽ được tiến hành công khai.

Hasan, một người Hồi giáo sinh ra tại Mỹ và là cựu bác sĩ tâm thần của Lục quân, đã nổ súng tại một trung tâm xử lý thủ tục quân sự ở Fort Hood vào ngày 5/11/2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Tại phiên tòa xét xử của quân đội, Hasan thừa nhận trách nhiệm về vụ xả súng, tuyên bố rằng đối tượng hành động nhằm bảo vệ những người Hồi giáo khác khỏi các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Phát biểu trên kênh truyền hình bảo thủ Real America’s Voice, ông Hegseth cho biết chính quyền sẽ bảo đảm mọi người có thể theo dõi vụ hành quyết và nhấn mạnh đây sẽ là một sự kiện công khai.

Quân đội Mỹ cho biết vụ xử tử sẽ diễn ra tại căn cứ Fort Hood vào ngày 3/12. Hasan vẫn có thể tìm cách trì hoãn việc thi hành án thông qua một vụ kiện riêng biệt tại tòa án dân sự liên bang.

Thông tin này làm dấy lên thêm những câu hỏi về cách thức Mỹ thực thi án tử hình, đặc biệt sau khi nỗ lực hành quyết tù nhân Christa Pike bằng phương pháp tiêm thuốc độc tại bang Tennessee hồi cuối tháng 9 vừa qua không thành công.