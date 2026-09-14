Lập biên bản xử lý tài xế vận chuyển động vật trên xe khách giường nằm

Sáng 14-9, Chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) cho biết, đơn vị vừa dừng, kiểm tra xe khách giường nằm biển số 79F-001… do ông T.H.Đ. (39 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế có hành vi vận chuyển động vật trên xe ô tô chở hành khách.

Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.H.Đ. theo quy định. Với hành vi trên, tài xế bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ giấy phép lái xe để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 13-9, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được thông tin của Cục Cảnh sát giao thông về xe ô tô khách giường nằm biển số 79F-001… đang hoạt động trên địa bàn có dấu hiệu chở động vật trong khoang chở hành lý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa khẩn trương xác minh, bố trí lực lượng kiểm tra phương tiện. Đến 21 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1 thuộc xã Bắc Ninh Hòa, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã dừng xe và phát hiện hành vi vi phạm của tài xế.

Việc vận chuyển động vật trên xe ô tô chở hành khách không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn có thể ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường và an toàn của hành khách. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe cần nghiêm túc chấp hành quy định trong quá trình vận chuyển.