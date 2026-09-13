Xe khách chở quá 5 người, tài xế và chủ phương tiện bị phạt gần 50 triệu đồng

Xe khách tuyến Mèo Vạc - Hải Phòng chở 25/20 hành khách, cùng nhiều lỗi vi phạm khác khiến tài xế bị phạt 8,35 triệu đồng, chủ xe bị phạt 40 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 12/9, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xử lý xe khách chạy tuyến Mèo Vạc - Hải Phòng sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Qua kiểm tra xe khách Hùng Long, BKS 23H-012.93, do ông Nguyễn Thanh Hưng (SN 1976) điều khiển, lực lượng CSGT phát hiện phương tiện có nhiều vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Cụ thể, xe chở 25 hành khách, trong khi số người được phép chở là 20, vượt 5 người. Đây là xe chạy tuyến cố định có cự ly trên 300 km.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định xe chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của phương tiện; tài xế không hướng dẫn hành khách đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trên xe.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế xe khách vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 8,35 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định người này đã giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Chủ phương tiện bị xử phạt 40 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 48,35 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vụ việc cho thấy thông tin do người dân cung cấp có thể giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động vận tải hành khách.

Cơ quan chức năng đề nghị các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm quy định; không chở quá số người được phép, không để hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe và bảo đảm hành khách ngồi, nằm, đứng đúng vị trí trong suốt hành trình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời tiếp nhận và xác minh thông tin phản ánh của người dân để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.