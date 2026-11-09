Lũ lụt bổ sung nguồn nước quý giá cho các hồ chứa ở Tây Nam nước Mỹ

Những trận lũ lụt gần đây tại khu vực Tây Nam nước Mỹ đang đem lại nguồn bổ sung nước quý giá cho các hồ chứa vốn cạn kiệt sau nhiều năm hạn hán nghiêm trọng.

Hình ảnh hồ Upper Lake Mary tại thành phố Flagstaff, bang Arizona (Mỹ). Ảnh: AP.

Các cơn bão vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 gây mưa lớn, khiến nước từ những con suối vốn thường khô cạn dâng cao, tràn bờ và gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư, buộc hàng trăm người phải sơ tán. Tuy nhiên, theo Martin Hoerling, nhà khoa học khí hậu và chuyên gia thủy văn tại Đại học Colorado ở Boulder, phần lớn lượng nước này cuối cùng sẽ bổ sung cho các hồ chứa và tầng nước ngầm đang suy giảm,

“Đây là nguồn bổ sung nước bất ngờ từ thiên nhiên, trong bối cảnh lượng tuyết rơi ít ỏi mùa đông năm ngoái hầu như không giúp cải thiện trữ lượng nước khi tan vào mùa xuân và mùa hè”, ông Hoerling nhận định

Sau đó, hiện tượng El Niño góp phần làm gia tăng các trận mưa lớn và lũ lụt. Các chuyên gia nhận định thời tiết ẩm ướt có thể tiếp tục cải thiện nguồn cung nước tại miền Tây nước Mỹ trong những tháng tới. Trữ lượng nước của khu vực chủ yếu được tích trữ trong các hồ chứa, tầng nước ngầm và các lớp tuyết tích tụ trên núi.

Hồ Powell, hồ chứa lớn thứ hai nước Mỹ, đã dâng hơn 6 mét so với mức thấp nhất ghi nhận hồi giữa tháng 9. Mức tăng này vượt xa lượng nước bổ sung từ tuyết tan trong năm nay. Tuy nhiên, lượng nước trong hồ mới đạt hơn 1/4 dung tích thiết kế và tính đến ngày 6/11, 15 trong số 17 điểm hạ thủy thuyền vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Theo ước tính của ông Hoerling, nước lũ và lượng mưa bổ sung có thể giúp hồ Powell, nằm giữa hai bang Arizona và Utah, tích trữ thêm khoảng 1,48 tỷ m³. Lượng nước này đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong một năm của khoảng 4 triệu hộ gia đình có mức tiêu thụ trung bình.

Nhiều địa phương trong khu vực cũng ghi nhận lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Pagosa Springs, bang Colorado, hơn 10.000 người dân từng phải tuân thủ các biện pháp hạn chế sử dụng nước trước khi địa phương này ghi nhận lượng mưa khoảng 17,8 cm trong tháng 10. Theo ông David Harris, người đứng đầu chính quyền thị trấn, các biện pháp hạn chế hiện đã được dỡ bỏ. Ông cho rằng dù gây thiệt hại, lượng mưa lớn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tuyết tích tụ trong mùa đông tại các khu vực núi cao.

Tại bang Arizona, hồ Upper Lake Mary - nơi tiếp nhận nước tuyết tan vào mùa xuân và cung cấp tới 40% lượng nước cho thành phố Flagstaff, đã nhận thêm hơn 3 tỷ gallon nước (khoảng 11,4 tỷ lít) kể từ đầu tháng 10. Theo Brian Huntzinger, Giám đốc sản xuất nước của thành phố, lượng nước từ các cơn bão cuối tuần trước tương đương hơn hai năm cung cấp nước cho hệ thống nước mặt của địa phương, đồng thời bổ sung nguồn dự trữ vốn phụ thuộc nhiều vào nước ngầm. Ông nhận định hồ chứa thậm chí có thể đầy trước khi những đợt tuyết đầu tiên xuất hiện.

Tại miền Trung bang Arizona, nước lũ cũng đổ vào các con suối dẫn tới sông Verde, buộc cơ quan quản lý nguồn nước phải xả nước từ hai con đập gần đầy xuống đoạn sông thường khô cạn khi chảy qua khu vực đô thị Phoenix. Bo Svoma, nhà khí tượng học trưởng tại Salt River Project, đơn vị quản lý các hồ chứa trên sông Salt và sông Verde, cho biết tình trạng này xuất phát từ lượng nước lũ lớn sau các trận mưa bão.

Dù nguồn nước được cải thiện, khu vực Tây Nam nước Mỹ vẫn đối mặt với tình trạng hạn hán. Các chuyên gia cho rằng những trận mưa gần đây khó làm thay đổi ngay các quyết định phân bổ nước trên lưu vực sông Colorado. Theo Jack Schmidt, giáo sư Đại học bang Utah, Cục Khai hoang Mỹ nhiều khả năng sẽ chưa điều chỉnh lượng nước xả từ hồ Powell và các hồ chứa khác cho đến khi xác định được lượng tuyết tích tụ đạt đỉnh, thường vào khoảng tháng 4.

Mary Carlson, người phát ngôn của Cục Khai hoang Mỹ, cho biết nguồn nước đã được cải thiện, song vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Theo kế hoạch liên bang về quản lý nguồn nước tại hạ lưu sông Colorado, ba bang California, Nevada và Arizona sẽ phối hợp cắt giảm tổng lượng nước sử dụng khoảng 1,54 tỷ m³ mỗi năm trong hai năm tới. Mức cắt giảm có thể cao hơn tùy thuộc vào tình hình nguồn nước. Nevada và Arizona hiện đã khởi kiện nhằm phản đối kế hoạch này.