Liên tiếp phát hiện xe khách chở 'lố' người

CSGT liên tiếp phát hiện hai xe khách chở quá số người quy định trên đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Chiều 2-9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (qua tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng phát hiện xe khách 26 chỗ mang BKS 77H-070.xx do ông T.B.T (60 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển chở 36 người, vượt 10 người so với quy định.

Do xe khách đăng ký chạy tuyến dưới 300km, ông T. bị phạt 5 triệu đồng; chủ xe là HTX Dịch vụ vận tải và Du lịch T.A. bị phạt 20 triệu đồng.

Xe 26 chỗ chở 36 người trên đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Trước đó, ngày 1-9, cũng trên đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, lực lượng CSGT phát hiện xe khách 26 chỗ mang BKS 50H-608.XX do ông L.H.N (44 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển chở 33 người, vượt 7 người. Do chạy tuyến đăng ký trên 300km, ông N. bị phạt 10,5 triệu đồng; HTX DV VT P.L. bị phạt 42 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết tiếp tục tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách, tập trung xử lý tình trạng chở quá số người quy định và các vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông.