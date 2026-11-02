Messi ghi bàn quyết định giúp Inter Miami ngược dòng thắng New England Revolution

Lionel Messi ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo trong hiệp hai, giúp Inter Miami lội ngược dòng đánh bại New England Revolution 2-1 trên sân khách tối 1/11. Chiến thắng đưa Inter Miami vươn lên vị trí thứ hai bảng miền Đông giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), hơn chính đối thủ một điểm khi mùa giải chính chỉ còn một vòng đấu.

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami CF (trái) tranh bóng với hậu vệ Joshua Wynder của New England Revolution trong hiệp một trận đấu MLS tại Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ), ngày 1/11/2026. Ảnh: AP

Sau hiệp một không có bàn thắng, New England Revolution vượt lên dẫn trước ở phút 53. Nhận bóng từ các hậu vệ Ilay Feingold và Peyton Miller, tiền vệ Dániel Gazdag tung cú sút chân phải đánh bại thủ môn Dayne St. Clair, ghi bàn thắng thứ hai của anh sau 11 lần ra sân mùa này. Bàn thắng này cũng giúp Feingold có pha kiến tạo thứ năm và Miller, hậu vệ 18 tuổi, có pha kiến tạo thứ chín trong mùa giải. Cả hai đều thiết lập thành tích kiến tạo cao nhất trong sự nghiệp.

Inter Miami tìm được bàn gỡ ở phút 69 khi Messi phối hợp cùng Telasco Segovia tạo cơ hội cho Germán Berterame lập công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Đây là lần đầu Messi trực tiếp tham gia vào một bàn thắng sau 3 trận liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo. Trong khi Berterame đã có 10 bàn thắng và 10 pha kiến tạo ở mùa giải MLS đầu tiên.

Đến phút 83, Messi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami từ đường chuyền của Segovia. Đây là pha kiến tạo thứ 12 của Segovia trong mùa giải chính thứ hai tại MLS, cũng là thành tích cao nhất trong sự nghiệp của anh. Với bàn thắng này, Messi nâng tổng số pha lập công tại MLS mùa này lên 26, tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn. Siêu sao người Argentina còn có 16 pha kiến tạo, đồng hạng hai tại giải, đồng thời dẫn đầu về tổng số lần trực tiếp góp công vào bàn thắng với 42 lần, nhiều hơn người xếp sau 9 lần.

Chiến thắng giúp Inter Miami nâng thành tích lên 16 trận thắng, 11 trận hòa và 6 trận thua, qua đó vượt New England Revolution (18 thắng, 4 hòa, 11 thua) để chiếm vị trí thứ hai bảng miền Đông. Đây cũng là chiến thắng sân khách thứ 10 của Inter Miami mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ít nhất ba trận.

Trước đó, hai đội từng hòa nhau 1-1 trong cuộc đối đầu tại Miami vào cuối tháng 4.