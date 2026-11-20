Nhà Trắng bổ nhiệm Giám đốc An ninh mạng quốc gia mới sau loạt sự cố công nghệ

Nhà Trắng ngày 19/11 bổ nhiệm bà Kirsten Davies làm quyền Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ, trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ trên diện rộng gây gián đoạn hoạt động hàng không, ngân hàng và các dịch vụ thiết yếu. Quyết định được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với nhiều chỉ trích về khả năng ứng phó và bảo đảm an toàn cho các hệ thống công nghệ quan trọng.

Theo thông báo của một số thành viên nội các Mỹ trên mạng xã hội, bà Kirsten Davies, hiện là Giám đốc Công nghệ thông tin của Bộ Quốc phòng, sẽ thay ông Sean Cairncross đảm nhiệm vị trí quan chức phụ trách an ninh mạng cao nhất trong chính quyền Tổng thống Trump.

Sau khi được bổ nhiệm, bà Davies nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao khả năng chống chịu của các hệ thống trọng yếu và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, trong bối cảnh công nghệ số và công nghệ lượng tử ngày càng gắn chặt với đời sống và hoạt động của nước Mỹ.

Quyết định bổ nhiệm diễn ra sau một tuần ghi nhận hàng loạt sự cố kỹ thuật tại các doanh nghiệp và cơ quan liên bang. Các trục trặc ảnh hưởng đến dịch vụ của Microsoft, ngân hàng JPMorgan Chase, hệ thống kiểm soát không lưu và mạng liên lạc nội bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Những sự cố này khiến nhiều chuyến bay bị đình trệ, hoạt động làm việc trực tuyến gián đoạn, giao dịch ngân hàng chậm trễ và hệ thống trao đổi thông tin mật của NSA bị gián đoạn. Tình trạng gián đoạn liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại trong dư luận Mỹ về mức độ an toàn và ổn định của hạ tầng công nghệ.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng phải đối mặt với những chỉ trích, kể cả từ một số đồng minh chính trị vốn ủng hộ ông. Một số ý kiến cáo buộc chính phủ che giấu thông tin hoặc chưa công khai đầy đủ nguyên nhân thực sự của các sự cố. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định hiện chưa có thông tin cho thấy các sự cố kỹ thuật có liên hệ với nhau hoặc do những đối tượng có chủ đích gây ra.

Việc thay đổi nhân sự phụ trách an ninh mạng được công bố khi Tổng thống Trump vừa trở về sau chuyến công du châu Á kéo dài ba ngày.