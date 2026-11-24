Công nhân làm chủ công nghệ: Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng

Sự phát triển của công nghiệp hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ, kỹ năng của người lao động. Tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh, đội ngũ công nhân, kỹ sư đang chủ động học hỏi, làm chủ thiết bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON VN (KCN Đông Mai), việc ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại đang làm thay đổi phương thức sản xuất và yêu cầu đối với người lao động. Công nhân phải thành thạo kỹ năng vận hành, nắm vững quy trình kỹ thuật, đồng thời chủ động nghiên cứu, cải tiến để khai thác hiệu quả thiết bị.

Anh Mạc Văn Vị, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON VN (KCN Đông Mai) thường xuyên tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ.

Trước đây, việc di chuyển, thay thế những bộ khuôn có trọng lượng lớn tại ESON phải sử dụng hệ thống cẩu di động lắp đặt trên trần nhà xưởng, mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ thực tế đó, anh Mạc Văn Vị, nhân viên kỹ thuật khuôn, cùng đồng nghiệp nghiên cứu, đề xuất sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển, thay khuôn. Giải pháp giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian thay khuôn, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Vị chia sẻ: “Gần hai mươi năm kinh nghiệm làm trong ngành khuôn mẫu, bên cạnh được các chuyên gia đào tạo tôi cũng phải tự học, mày mò trên các trang mạng, tìm đúng hãng máy đang sử dụng để mình có thể tham khảo, học hỏi, nghiên cứu thêm. Khi nắm được bản chất thiết bị công nghệ, máy móc, hiểu được bản chất công việc thì sẽ có thể tìm ra những sáng kiến áp dụng vào thực tiễn”.

Với khoảng 300 lao động, ESON chú trọng đào tạo kỹ năng, khuyến khích công nhân phát hiện bất cập, đề xuất giải pháp cải tiến ngay tại vị trí làm việc. Trong 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Sáng kiến đề xuất sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển, thay khuôn của anh Mạc Văn Vị được đưa vào sử dụng.

Theo anh Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, công đoàn thường xuyên lắng nghe, tập hợp đề xuất của người lao động, phối hợp với các bộ phận chuyên môn và Ban Giám đốc xem xét áp dụng. Những ý tưởng cải tiến được thưởng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng; các sáng kiến có giá trị lớn còn là cơ sở để doanh nghiệp xem xét nâng lương, đề bạt người lao động.

Việc khuyến khích sáng tạo đã thúc đẩy công nhân chủ động cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, giảm chi phí và kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm.

Tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, yêu cầu làm chủ công nghệ gắn trực tiếp với việc vận hành dây chuyền tự động hóa và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Được xây dựng trên diện tích 36,5ha, công suất thiết kế 120.000 xe/năm, Thành Công Việt Hưng là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh, đồng thời là nhà máy sản xuất ô tô Skoda đầu tiên tại Đông Nam Á. Nhà máy ứng dụng công nghệ, quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của Skoda Auto, thuộc Tập đoàn Volkswagen. Từ tháng 3/2025 đến nay, nhà máy đã đưa ra thị trường hai mẫu xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia.

Trong môi trường sản xuất hiện đại, hệ thống robot và thiết bị tự động hóa đảm nhiệm nhiều công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao. Trước khi tham gia dây chuyền, người lao động được đào tạo về quy trình công nghệ, kỹ năng thao tác, an toàn lao động và tiêu chuẩn chất lượng. Quá trình làm việc tiếp tục giúp họ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng vận hành, bảo dưỡng và xử lý các vấn đề kỹ thuật.

Anh Nguyễn Xuân Mạnh, Nhà máy Ô tô Thành Công, điều khiển hệ thống máy móc.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Mạnh, Phòng Cơ điện, là một trong những lao động trực tiếp làm chủ hệ thống robot tại xưởng hàn. Sau quá trình đào tạo, thực hành trên dây chuyền, anh chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến kiểm soát vật tư tiêu hao đầu tiếp hàn. Trước đây, sau khi hàn khoảng 1-2 xe phải thay một đầu tuýp; sau cải tiến, số xe tăng lên khoảng 3-4 xe mới cần thay thế. Giải pháp góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị.

Theo anh Phùng Quang Sơn, Phó phòng Kỹ thuật Nhà máy, đội ngũ kỹ thuật đã làm chủ các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến hệ thống robot tự động hóa. Nhà máy cũng ứng dụng công nghệ đo lường, kiểm tra chất lượng tự động, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Trong sản xuất ô tô, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào độ chính xác và tính ổn định của từng công đoạn. Vì vậy, làm chủ công nghệ đòi hỏi người lao động phải hiểu nguyên lý thiết bị, nhận diện sai lệch, chủ động phòng ngừa lỗi và cải tiến quy trình. Đây là những năng lực thiết yếu của đội ngũ lao động kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp hiện đại.

Thực tiễn tại ESON và Thành Công Việt Hưng cho thấy, đầu tư công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Khi công nhân được tiếp cận thiết bị hiện đại, khuyến khích học hỏi, sáng tạo và tham gia kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp có điều kiện nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, quá trình này góp phần hình thành đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ, kỹ năng và tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.