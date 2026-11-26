Hải Hòa: Tuyên truyền pháp luật lên môi trường số

Tại xã Hải Hòa, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin pháp luật trên môi trường số đã góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu các quy định mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Là người dân thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, trước đây trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến đất đai, gia đình ông Nguyễn Đức Quang có không ít băn khoăn, thắc mắc, nhất là những nội dung liên quan đến điều kiện tách thửa, tách đất và các quy định mới được ban hành. Việc tìm kiếm thông tin đôi khi còn mất nhiều thời gian, trong khi các quy định pháp luật về đất đai có nhiều nội dung cần tìm hiểu kỹ lưỡng.

Người dân truy cập Cổng thông tin điện tử xã Hải Hòa để tìm hiểu về Luật Đất đai sửa đổi.

Tuy nhiên, hiện nay thông qua việc tra cứu trên cổng thông tin điện tử, tiếp cận những nội dung tuyên truyền về Luật Đất đai sửa đổi và các chính sách mới được cập nhật trên môi trường số, ông Quang đã có thêm nhiều thông tin hữu ích. Những quy định mới được trình bày, phổ biến giúp ông hiểu rõ hơn về các điểm đổi mới của pháp luật, từ đó có thêm cơ sở để tìm hiểu, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất của gia đình.

Ông Quang chia sẻ: “Từ khi được tiếp cận các thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã, tôi có thể chủ động tra cứu, tìm hiểu những chính sách mới, những quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Nhờ vậy, tôi hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, biết mình cần chuẩn bị những gì và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục của gia đình”.

Cán bộ xã Hải Hoà ứng dụng công nghệ số xây dựng nội dung tuyên truyền.

Từ thực tế trên có thể thấy, việc đưa thông tin pháp luật lên môi trường số không chỉ mở rộng phạm vi tuyên truyền, mà còn giúp người dân chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, xã Hải Hòa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cập nhật, chia sẻ các nội dung pháp luật trên môi trường số.

Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, giúp người dân dễ dàng theo dõi, tìm kiếm và tiếp cận những quy định pháp luật mới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống, những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân, qua đó góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cũng tiếp tục được địa phương quan tâm. UBND xã thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đăng tải các văn bản của UBND xã, văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản quy phạm pháp luật và những thông tin cần thiết trên hệ thống thông tin điện tử của địa phương. Qua đó, người dân có thể chủ động tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ, các quy định liên quan trước khi thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian và công sức.

Ông Bùi Hải Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hòa, cho biết: Thời gian tới, xã Hải Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng phát huy vai trò của công nghệ số và các nền tảng thông tin trực tuyến. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới, các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tăng cường đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thức của địa phương. Bên cạnh đó, xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật; chú trọng hướng dẫn kỹ năng khai thác, tra cứu thông tin trên môi trường số, đồng thời kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trực tuyến với tuyên truyền trực tiếp.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền trên môi trường số đã tạo nên sự đa dạng trong phương thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Hải Hòa, từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, tra cứu pháp luật trong mỗi người dân.