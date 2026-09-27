Mini series Quảng Ninh ngày mới: Chợ cá sáng sớm

Khi phần lớn thành phố còn đang ngủ, ở một khu chợ cá ở phường Cao Xanh, Quảng Ninh, ngày mới đã bắt đầu từ 1–3giờ sáng. Những chuyến hàng cập bến, tiếng gọi nhau, tiếng cân hàng và những cuộc mua bán nối tiếp trong vài giờ ngắn ngủi. Qua câu chuyện của những người đã gắn bó với chợ hàng chục năm và những lao động trẻ tìm đến Quảng Ninh mưu sinh, “Chợ cá sáng sớm” mở ra một lát cắt đời sống bình dị: nơi công việc, thói quen và những mối thân tình cùng tạo nên nhịp sống rất riêng của những người thức trước bình minh.