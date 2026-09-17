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Thanh âm Vùng mỏ: Trần Nhuận Minh - Từ Vùng mỏ đến chân trời tất cả.

Báo Quảng Ninh trên

Trong hơn sáu thập niên gắn bó với Quảng Ninh, nhà thơ Trần Nhuận Minh đã đi từ những năm tháng sống cùng người thợ mỏ, xuống lò, đón giao thừa trên khai trường, đến hành trình tự đổi mới để thơ không chỉ thuộc về một vùng đất hay một thời kỳ. Với ông, những trải nghiệm ở vùng than đã tạo nên “tâm hồn công nhân”, nhưng người làm thơ còn phải tìm được con đường để chạm tới những vui buồn, mất mát và khát vọng chung của con người.
Thanh âm Vùng mỏ mời bạn nghe nhà thơ Trần Nhuận Minh kể về những dấu mốc của một đời thơ và một mong muốn bền bỉ: để thơ vượt qua giới hạn của thời gian, ở lại trong lòng người.

THANH TRANG

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từ khóa:

#nhà thơ #Trần Nhuận Minh

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