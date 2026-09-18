Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 6)

Tiếp tục hành trình trên những cung đường Trường Sơn năm 1972, Trung và đồng đội hoàn thành chuyến vận chuyển quà Tết tới A Lưới, giữa niềm vui của đồng bào và chiến sĩ nơi tuyến lửa. Nhưng trên đường trở về, một trận bom B-52 bất ngờ lại khiến những người lính phải đối diện với mất mát ngay trong thời khắc đất trời chuẩn bị sang xuân.

Tháng 10 năm ấy, Trung cùng một số chiến sĩ ra Vĩnh Linh nhận xe mới và huấn luyện tân binh. Bên dòng Bến Hải, giữa những làng quê còn in dấu chiến tranh, câu chuyện về ngày đoàn tụ, những ước mơ sau chiến tranh và khát vọng trở về càng trở nên da diết. Phía trước họ vẫn là những cung đường chưa biết bình yên sẽ đến vào lúc nào…