Theo dòng thời sự 26/9/2026: Khi di sản có “lịch diễn”

Then, hát Nhà tơ – múa hát Cửa đình… Quảng Ninh không thiếu những âm thanh riêng của cộng đồng, vùng đất và lịch sử. Nhưng với phần đông du khách, cơ hội được nghe, được xem những loại hình nghệ thuật ấy vẫn thường gắn với một lễ hội, một sự kiện hay một dịp biểu diễn cụ thể. Nếu những di sản ấy có thể xuất hiện thường xuyên hơn, trong những chương trình ngắn, những điểm diễn hoặc hành trình trải nghiệm mà du khách có thể lựa chọn, đặt trước và tham gia – đó có thể là một hướng để văn hóa truyền thống bước sâu hơn vào sản phẩm du lịch.