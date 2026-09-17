Theo dòng thời sự 17/9/2026:

Ngành Than đang bước vào một giai đoạn tái cơ cấu mới, không chỉ xoay quanh sản lượng khai thác mà còn mở rộng sang năng lượng, cơ khí, logistics, kinh tế tuần hoàn và sử dụng không gian sau khai thác mỏ.

Từ cuộc làm việc giữa UBND thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ngày 17/9, tập podcast phân tích những hướng chuyển động đáng chú ý của ngành Than trong giai đoạn 2026–2030, cùng yêu cầu vừa duy trì vai trò trong bảo đảm năng lượng, việc làm, ngân sách, vừa thích ứng với định hướng phát triển mới của Quảng Ninh.