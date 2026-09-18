Theo dòng thời sự ngày 18/9/2026: Chuẩn bị nền móng cho công nghiệp bán dẫn

Foxconn, Lite-On, Jinko Solar và nhiều doanh nghiệp điện tử đã có mặt tại Quảng Ninh. Có doanh nghiệp điện tử đã đồng nghĩa đã hình thành một ngành công nghiệp bán dẫn hay chưa và Quảng Ninh đang lựa chọn những mắt xích nào để tham gia chuỗi này?