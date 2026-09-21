Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 7)

Tiếp nối hành trình của Trung trên những cung đường lửa, chuyến xe lần này đưa anh gặp những con người bình dị mà kiên cường nơi hậu phương tuyến lửa. Từ “Cung đường Ông Lão”, nơi một gia đình già yếu vẫn bám đường, góp từng sức lực và tài sản để cứu xe, giữ mạch vận tải thông suốt, Trung càng thấm thía sức mạnh của tình quân dân trong những năm tháng chiến tranh.

Nhưng khi trở lại thăm những người từng cưu mang mình, anh liên tiếp nhận những tin đau xót về sự hy sinh của chị Mai, o Tĩnh và những mất mát mà chiến tranh để lại. Giữa lúc ấy, chiến sự đầu năm 1973 đang chuyển sang một giai đoạn mới, đơn vị của Trung cũng chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Và ngay trước những chuyến đi chưa biết ngày về, một tin vui bất ngờ mở ra cho Trung và Lan niềm hy vọng về hạnh phúc giữa Trường Sơn khói lửa…