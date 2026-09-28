Mở khóa nguồn lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Sau hơn một năm rưỡi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương thành những kết quả cụ thể trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Nền tảng dữ liệu, hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần hình thành, tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh.

Xác định vai trò phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quyết định tới phát triển, từ khi khi Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành cho đến nay, Quảng Ninh đã tập trung triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, đồng bộ.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh xác định trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đột phá hạ tầng và phát triển dữ liệu số. Do đó, ngay từ đầu năm 2026, Quảng Ninh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 theo mô hình thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời ban hành chương trình hành động và các kế hoạch triển khai Nghị quyết 57. Quảng Ninh cũng xác định 2026 là năm tiền đề để triển khai các chương trình, đề án trọng tâm cho giai đoạn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Quảng Ninh tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Ngọc Trâm

Thành phố đồng thời thành lập 3 tổ công tác và 1 tổ giúp việc, ban hành nhiều chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách liên quan đến dữ liệu, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một loạt nền tảng quan trọng đã được xây dựng như: Chiến lược chuyển đổi số Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030; Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; kế hoạch phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo 5 năm giai đoạn 2026-2030...

Sau hơn một năm rưỡi triển khai Nghị quyết 57, Quảng Ninh đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật và quyết sách mang tính chiến lược, gồm 7 nghị quyết của HĐND tỉnh và 10 quyết định của UBND tỉnh. Các cơ chế, chính sách mới này tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tự chủ, phân cấp, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu hút nhân lực và đầu tư công nghệ.

Từ nền tảng bước đầu, nguồn lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được mở khóa; tư duy thực hiện Nghị quyết 57 cũng đang được chuyển dần từ việc “có chủ trương” sang tạo ra kết quả có thể đo đếm. Công tác triển khai Nghị quyết 57 trên địa bàn được chỉ đạo đồng bộ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Với những bước đi cụ thể và chủ động, 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã hoàn thành 173/173 nhiệm vụ Trung ương giao có thời hạn, đạt 100%; hoàn thành 23 nhiệm vụ/ 34 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết 57.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục được Trung ương lựa chọn là một trong 4 địa phương xây dựng tỉnh kiểu mẫu về dữ liệu. Quảng Ninh đã ban hành danh mục 44 cơ sở dữ liệu dùng chung, 63 bộ dữ liệu mở; hoàn thành số hóa trên 1 triệu dữ liệu hộ tịch lịch sử; triển khai học bạ số tại 100% cơ sở giáo dục; đưa Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh vào vận hành với 8 hợp phần.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Toàn thành phố hiện có 5.970 trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó khoảng 3.400 trạm 4G phủ 99,6% dân số và 676 trạm 5G phủ khoảng 94% dân số. Hạ tầng băng rộng cố định đã đến 100% xã, phường, đặc khu; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet cáp quang FTTH đạt 97,74%.

Trên nền hạ tầng đó, dữ liệu đang được đưa vào ngày càng nhiều lĩnh vực. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được số hóa mạnh; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp toàn trình trên môi trường mạng; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,5%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,9%.

Phòng lab hỗ trợ sinh sản, theo dõi và xử lý phôi, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực y tế, hơn 1,4 triệu người đã có hồ sơ sức khỏe điện tử; các cơ sở y tế sử dụng căn cước công dân trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. AI được tích hợp trên nền bệnh án điện tử, hỗ trợ đưa ra gợi ý về phác đồ điều trị trên cơ sở dữ liệu của người bệnh, tiêu biểu như tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng chú trọng nguồn nhân lực. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí ít nhất một nhân sự thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; trong đó 42/77 cơ quan, đơn vị có cán bộ chuyên trách và 35/77 cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ kiêm nhiệm.

Nhiều chương trình đào tạo, tập huấn được triển khai; riêng năm 2026 có 122 lớp với hơn 10.785 lượt người tham gia. Đáng chú ý, Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học FPT đưa sinh viên về hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường, đặc khu và cơ quan hành chính, từ hỗ trợ phần mềm, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số đến AI, số hóa, chatbot và bản đồ số.

Hệ thống camera thông minh (AI), góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiện đại và minh bạch.

Những bước đi này cho thấy chuyển đổi số đang được Quảng Ninh hình thành đồng bộ mà trong đó dữ liệu được tạo lập, kết nối, chia sẻ và khai thác để phục vụ quản lý, sản xuất và đời sống.

Không chỉ thay đổi phương thức quản trị, trong khu vực doanh nghiệp, Nghị quyết 57 đang tạo ra những chuyển động rõ hơn về công nghệ sản xuất, tự động hóa và đổi mới sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, Nghị quyết 57 được cụ thể hóa bằng một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với kinh phí hỗ trợ 3,48 tỷ đồng, tập trung nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất viên mắm khô vị sá sùng. Từ một sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng sơ chế, doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện thêm các sản phẩm như viên mắm khô vị sá sùng, nước mắm sá sùng, bột nêm sá sùng, cốm sá sùng.

Ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất viên mắm khô vị sá sùng tại Quảng Ninh.

Điều đáng chú ý ở đây không chỉ là một sản phẩm mới được nghiên cứu. Quan trọng hơn, nguồn lực khoa học và công nghệ đang giúp giải một bài toán rất cụ thể của doanh nghiệp đó là chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Ông Phạm Quang Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, chia sẻ: Điều doanh nghiệp nhận được không chỉ là nguồn kinh phí hỗ trợ, mà quan trọng hơn là niềm tin để mạnh dạn đầu tư vào KHCN, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Đây cũng là tiền đề để công ty nghiên cứu thực hiện các dự án nhiệm vụ KHCN khác trong thời gian tới.

Hiện Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 5 cả nước. Cùng với đó, thành phố có trên 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động; 237 dự án FDI còn hiệu lực, trong đó 152 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Phần lớn các dự án được đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Kinh tế số cũng từng bước gia tăng tỷ trọng trong nền kinh tế, từ 6,68% GRDP năm 2022 lên 7,73% năm 2025.

Có thể thấy, hướng tiếp cận mà Quảng Ninh đang đặt ra khi thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là khoa học và công nghệ phải đi vào sản xuất, tạo sản phẩm và tạo ra giá trị thực tế.

Để Nghị quyết 57-NQ/TW tiếp tục trở thành "đòn bẩy" cho sự phát triển, Quảng Ninh đã và đang hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nhằm thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. HĐND thành phố khóa XV đã ban hành đồng bộ các nghị quyết: số 14, 15 và 16, tạo hành lang thuận lợi cho nghiên cứu KHCN, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao. Cùng với đó, Quảng Ninh xây dựng các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp với các tổ chức, chuyên gia và nhà đầu tư.

Trung tâm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, Sở đã đưa vào hoạt động Cổng hỗ trợ doanh nghiệp về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (TechHub Quảng Ninh) nền tảng số kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái KHCN và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo điều kiện tiếp cận thông tin, chính sách và các nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Sở cũng đã phối hợp với Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam (VLGM) tổ chức chương trình CEO Mentoring trong tháng 7/2026, đánh dấu lần đầu tiên mô hình cố vấn dành cho lãnh đạo doanh nghiệp được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước được hình thành. Quảng Ninh hiện có 3 trung tâm gồm Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Trường Đại học Hạ Long; Trung tâm Ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo thuộc Sở KH&CN; Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Các đơn vị hướng tới ươm tạo ý tưởng, kết nối nguồn lực, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nhất là những nội dung gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thành phố cũng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng số, ưu tiên phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt, Quảng Ninh đang tập trung đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, gắn với mô hình "Cảng dữ liệu" và Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc, mở ra không gian phát triển mới cho gành công nghiệp số, tạo nền tảng cho kinh tế số phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo...

Tự động hóa trong sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (Khu công nghiệp Việt Hưng).

Đồng thời, Quảng Ninh cũng triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh triển khai các ứng dụng số, tiện ích số trong các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch, công nghiệp và các lĩnh vực có lợi thế. Cùng với đó, các giải pháp Internet vạn vật (IoT) được ứng dụng sâu rộng trong nông nghiệp, môi trường, giao thông và y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và chất lượng dịch vụ. Trong lĩnh vực công nghiệp – logistics, thành phố tập trung thúc đẩy triển khai các mô hình nhà máy thông minh, logistics thông minh dựa trên nền tảng 5G và IoT; góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết 57 ngày 13/7/2026, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chuyển từ “nhận thức” sang “hành động cụ thể” bằng các mục tiêu định lượng. Giai đoạn những tháng cuối năm 2026, phải tập trung ưu tiên tối đa nguồn lực để hoàn thành dứt điểm 11 nhiệm vụ quá hạn; khẩn trương rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến căn bản trong xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ các cơ sở dữ liệu, trước hết là cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các cấp, ngành phục vụ xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu về dữ liệu.

Từ việc tạo hành lang thuận lợi, khơi thông nguồn lực đến thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Quảng Ninh đang từng bước đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn. Chủ trương lớn này không chỉ mở khóa nguồn lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số bằng những cơ chế, chính sách mới mà còn tạo chuyển biến trong tư duy phát triển. Khi những nguồn lực mới được khơi thông, không gian đổi mới được mở rộng, Nghị quyết 57 chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành động lực để Quảng Ninh nâng cao sức cạnh tranh, tạo thêm giá trị và đóng góp vào hành trình phát triển trong kỷ nguyên số.

Thực hiện: Linh An

Trình bày: Hải Ninh