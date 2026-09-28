Chủ động hiện thực hóa những nghị quyết chiến lược

Các Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành từ năm 2024 đến nay đã bao quát những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với chặng đường phát triển mới của đất nước. Với Quảng Ninh, tinh thần xuyên suốt trong tổ chức thực hiện là chủ động tiếp nhận, khẩn trương cụ thể hóa và gắn từng nghị quyết với những yêu cầu đang đặt ra từ thực tiễn. Từ khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế, thể chế, kinh tế tư nhân đến năng lượng, giáo dục, y tế, các chủ trương lớn đang từng bước được chuyển thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và những kết quả có thể kiểm đếm.

Quán triệt nghị quyết là khâu đầu tiên để đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quảng Ninh chú trọng làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi, đồng thời gắn nội dung nghị quyết với yêu cầu phát triển và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên địa bàn. Việc học tập, quán triệt được tổ chức đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, gắn với sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và nghiên cứu chuyên đề. Đặc biệt, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết tại Quảng Ninh không dừng ở việc truyền đạt nội dung văn kiện, mà hướng tới làm rõ những vấn đề cốt lõi, điểm mới, yêu cầu đặt ra và mối liên hệ với thực tiễn của địa phương. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên hiểu đúng tinh thần nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm của mình và chuyển nhận thức thành hành động trong công tác.

Ngày 16/9/2025, hơn 14.500 cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu của Quảng Ninh tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị

Với nhóm 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2025, yêu cầu này càng rõ. Quảng Ninh không tổ chức quán triệt theo cách tách rời từng văn bản, mà từng bước đặt các nghị quyết trong mối quan hệ với những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển: khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế; phát triển kinh tế tư nhân; bảo đảm năng lượng; giáo dục, đào tạo; chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với các hội nghị tập trung, việc quán triệt được đưa vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động tuyên truyền trên nền tảng số. Cách làm này giúp nội dung nghị quyết được tiếp tục trao đổi, làm rõ trong từng tổ chức đảng, thay vì chỉ dừng lại ở một hội nghị. Đối với cán bộ, đảng viên, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhớ những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, mà phải hiểu nghị quyết liên quan như thế nào đến vị trí công tác, lĩnh vực phụ trách và những vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Một biểu hiện rõ của cách tiếp cận này là việc Quảng Ninh gắn nghiên cứu, quán triệt với yêu cầu cụ thể hóa ngay sau học tập. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung cốt lõi của nghị quyết, đồng thời xác định nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm. Điển hình như từ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đã sớm xây dựng chương trình hành động. Ngày 15/1/2025, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/TU; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Đến ngày 19/5, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục ban hành Kế hoạch số 538-KH/TU để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết. Trong đó, hàng loạt nhiệm vụ được đưa vào chương trình công tác, có đầu mối thực hiện, có thời hạn và chế độ báo cáo. Đến tháng 9/2026, Quảng Ninh được giao tổng cộng 275 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57, gồm 176 nhiệm vụ có thời hạn và 99 nhiệm vụ thường xuyên; đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn, đạt 97,2%, 5 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ. Năm 2026, Quảng Ninh bố trí 1.089,1 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Điền Xá tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng qua truyền hình trực tuyến.

Cùng với Nghị quyết 57, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới được Quảng Ninh tiếp nhận theo cách đặt hội nhập trong tổng thể không gian phát triển của địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 540-KH/TU; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND. Các nhiệm vụ hội nhập được gắn với ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị. Trong quý I/2026, riêng nhóm nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh có 44 nội dung được triển khai, trong đó 39 nội dung đã hoàn thành.

Đối với Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 9/6/2025, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 50-CTr/TU; UBND thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển trên địa bàn. Sau một năm triển khai, Quảng Ninh tiếp tục rà soát hệ thống văn bản, xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, đồng thời gắn việc hoàn thiện thể chế với cải cách hành chính và tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Tinh thần được đặt ra là chuyển từ cách làm thiên về quản lý sang phục vụ, lấy hiệu quả thực thi và khả năng giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo của chất lượng thể chế.

Một nghị quyết khác cũng nhanh chóng được chuyển thành cơ chế tổ chức thực hiện là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Ngày 6/6/2025, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch hành động số 547-KH/TU; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/6/2025. Tháng 7/2025, Ban Chỉ đạo cấp thành phố về phát triển kinh tế tư nhân được thành lập.

Đáng chú ý, ngay từ hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 ngày 18/5/2025, Quảng Ninh đã tổ chức kết nối tới 208 điểm cầu với 21.221 cán bộ, đảng viên tham dự. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, địa bàn.

Ngày 16/9/2025, hơn 14.500 cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu của Quảng Ninh tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị gồm Nghị quyết số 59, 70, 71 và 72. Sự kiện diễn ra chỉ ít ngày sau khi Nghị quyết số 72-NQ/TW được ban hành và trong thời điểm Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành. Điều đó cho thấy một khối lượng công việc lớn đặt ra đối với các cấp ủy, chính quyền: vừa tiếp tục tổ chức thực hiện những nghị quyết đã có chương trình, kế hoạch, vừa nhanh chóng nghiên cứu, quán triệt những định hướng mới.

Sau một năm, những nghị quyết này đã bắt đầu tạo dấu ấn bằng các chương trình, dự án và chính sách cụ thể. Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng, Quảng Ninh bổ sung cơ cấu nguồn điện mới bằng những dự án cụ thể. Dự án Điện gió Quảng Ninh 1 công suất 200MW, tổng mức đầu tư 7.290 tỷ đồng đã khởi công ngày 23/4/2026, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW đã khởi công từ tháng 12/2025; Dự án điện gió Quảng Ninh 4 công suất 50MW tại đặc khu Cô Tô được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tháng 5/2026. Cùng với đó là dự án điện rác công suất khoảng 15MW tại xã Thống Nhất, điện mặt trời mái nhà với tổng công suất trên 60MW đã đưa vào vận hành và dự án tận dụng nhiệt khí thải phát điện 12MW tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch. Những dự án này cho thấy việc thực hiện Nghị quyết 70 đang được gắn với quá trình đa dạng hóa nguồn điện, phát triển năng lượng tái tạo, tận dụng nguồn năng lượng từ chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Quảng Ninh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU cùng các kế hoạch về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030.

Phối cảnh công trình Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Song song với đó, cụ thể hoá Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới giáo dục, sắp xếp mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường cơ sở vật chất. Từ năm học 2026-2027, Quảng Ninh triển khai cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Toàn địa bàn có nhu cầu khoảng 288.278 bộ, với kinh phí dự kiến 73,321 tỷ đồng. Cùng với đó, năm học mới Quảng Ninh triển khai xây dựng 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học và 7 trường hoàn thành trong năm học; 64 trường được cải tạo, sửa chữa.

Chính sách này cho thấy Nghị quyết 71 đang được cụ thể hóa từ những yêu cầu lớn về đổi mới giáo dục thành những việc trực tiếp tác động đến học sinh và gia đình. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đội ngũ, các chính sách hỗ trợ thiết thực góp phần tạo điều kiện để người học tiếp cận giáo dục thuận lợi hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu.

Với Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Quảng Ninh đã cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026, toàn bộ người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần. Từ tháng 7, các bệnh viện và đơn vị y tế được phân công hỗ trợ xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện; đến tháng 9, chương trình được triển khai tại 100% xã, phường, đặc khu, với quy mô hơn 1,4 triệu người dân.

Từ chỗ mới dừng ở quán triệt vào tháng 9/2025, đến tháng 9/2026, cả ba nghị quyết 70, 71, 72 đều đã có những chương trình, chính sách, dự án cụ thể đang được triển khai. Trong khi đó, 4 nghị quyết 57, 59, 66, 68 đã có quá trình thực hiện dài hơn và đang được đo đếm bằng hệ thống nhiệm vụ, các chương trình hợp tác, kết quả hoàn thiện thể chế và những chuyển động của khu vực doanh nghiệp.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hoành Mô khám tại nhà cho người dân đồng bào dân tộc.

Sau các nghị quyết nói trên, đầu và giữa năm 2026, trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Khi các Nghị quyết đi vào thực tiễn, Quảng Ninh có thêm những định hướng mới để khai thác hiệu quả các nguồn lực đang có. Trong đó, nguồn lực nhà nước được đặt trong yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo sức lan tỏa; văn hóa được gắn với phát triển con người, bảo tồn di sản và kinh tế du lịch; còn thu hút đầu tư nước ngoài được đặt cao hơn về chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Các nghị quyết mới ban hành tháng 8/2026 tiếp tục mở rộng những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp với Quảng Ninh. Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch tạo thêm định hướng để địa phương phát huy lợi thế về di sản, biển đảo, dịch vụ và các sản phẩm du lịch mới. Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết vùng, phát huy các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nghị quyết số 24-NQ/TW về đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tư tưởng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị. Đây là những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình vận hành mô hình mới, đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách vào thực tiễn.

Với Quảng Ninh, những nội dung đó càng có ý nghĩa khi địa phương bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh. Đó cũng là quá trình đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và cách huy động nguồn lực; đưa những định hướng lớn của Trung ương đến gần hơn với từng ngành, từng địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Cô và trò Trường THCS Lê Hồng Phong phấn khởi chào đón năm học mới 2026-2027.

Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm rõ ràng, được đo đếm bằng kết quả và được điều chỉnh từ thực tiễn, chủ trương mới thực sự trở thành động lực phát triển. Đây cũng là cách Quảng Ninh đang chuẩn bị nền tảng để bước vào chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.

Thực hiện: Bảo Bình

Trình bày: Hùng Sơn