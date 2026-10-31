Một đời với sân khấu Vùng mỏ

Một tấm băng-rôn tuyển diễn viên tình cờ bắt gặp năm 1975 đã mở ra hành trình gắn bó hơn ba thập kỷ của Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Việt với sân khấu Quảng Ninh.

Từng có lúc nghĩ đến chuyện rời đi vì cuộc sống quá nhiều khó khăn, nhưng ông đã chọn ở lại. Từ những chuyến biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới đến những vai diễn mang đậm hơi thở cuộc sống vùng mỏ, mỗi chặng đường đều để lại những ký ức khó quên.

Trong tập podcast Thanh âm Vùng mỏ lần này, mời bạn cùng NSƯT Bắc Việt lật giở những trang ký ức về một thời sân khấu còn nhiều gian khó, về tình đồng nghiệp, những vai diễn đáng nhớ và tình yêu nghề chưa bao giờ vơi cạn, ngay cả khi ông đã nghỉ hưu.

Một câu chuyện về những lựa chọn trong cuộc đời, về sự gắn bó với vùng đất đã trở thành quê hương thứ hai và quan niệm giản dị của người nghệ sĩ: “Đã yêu nghề phải làm đến nơi đến chốn.”