Mỹ chưa cần siết thêm hạn chế xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/11 cho rằng Washington chưa cần áp đặt thêm các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip Nvidia thế hệ cũ sang Trung Quốc, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường kiểm soát quyền truy cập từ xa vào các dòng chip tiên tiến. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ công bố thông tin về việc cấp phép xuất khẩu hàng trăm nghìn chip AI cho các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có những công ty bị nghi có liên hệ với quân đội nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại cuộc họp báo ở Phòng họp báo James Brady của Nhà Trắng tại Washington, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC sau chuyến công du châu Á cùng Tổng thống Trump, Bộ trưởng Bessent khẳng định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip hiện nay đã phù hợp, đồng thời việc hạn chế truy cập từ xa vào công nghệ bán dẫn tiên tiến đã được triển khai.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ công bố báo cáo về hoạt động cấp phép xuất khẩu chip của Bộ Thương mại. Theo báo cáo, tính đến ngày 11/5/2026, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại đã phê duyệt 21 hồ sơ cho phép xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao tổng cộng 879.868 chip Nvidia H200 và AMD MI325X cho các doanh nghiệp có liên hệ với Trung Quốc.

Đây là những dòng chip có năng lực xử lý cao, dù chưa phải sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia và AMD. Tổng số chip mà hai tập đoàn đề nghị cấp phép trong các hồ sơ này vượt 3,4 triệu chiếc, cao hơn nhiều so với số lượng được phê duyệt.

Trong số các giấy phép đã được chấp thuận, Alibaba được phân bổ 75.000 chip, Tencent và các công ty con 150.000 chip, Baidu 43.000 chip và BYD 4.000 chip.

BIS cho biết quy trình cấp phép đối với chip H200 được thực hiện theo quy định công bố hồi tháng 1/2026, với các yêu cầu bổ sung nghiêm ngặt về an ninh quốc gia. Cơ quan này khẳng định đã thường xuyên cung cấp thông tin cho Quốc hội về cả những hồ sơ được chấp thuận và bị từ chối.

Về phía doanh nghiệp, Nvidia xác nhận những lô hàng hạn chế được xuất khẩu theo chương trình H200 trước đây đều có giấy phép hợp pháp. Quá trình thẩm định kéo dài hơn nửa năm, với các điều kiện nghiêm ngặt về số lượng và mục đích sử dụng.

AMD cũng khẳng định tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và duy trì quy trình giám sát nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh trên toàn cầu phù hợp với pháp luật.

Những diễn biến này xảy ra khi khả năng tiếp cận công nghệ Nvidia của các doanh nghiệp Trung Quốc đang bị giám sát chặt chẽ hơn sau vụ bê bối liên quan đến ông Jensen Huang, người vừa từ chức Giám đốc điều hành Nvidia