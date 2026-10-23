Mỹ đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ thế giới đầu tiên năm 2028

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 22/10 thông báo Mỹ sẽ đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ thế giới (FIFA Women's Club World Cup) lần đầu tiên vào năm 2028. Giải đấu quy tụ 19 câu lạc bộ nữ hàng đầu thế giới, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 30/1/2028.

CLB America (Mexico) giành cúp vô địch sau chiến thắng trước Washington Spirit (Mỹ) trong trận chung kết cúp các CLB nữ CONCACAF tại Pachuca, Mexico. Ảnh tư liệu: AP

Theo FIFA, giải đấu sẽ được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới chưa công bố danh sách các thành phố của Mỹ sẽ đăng cai những trận đấu.

Đến nay, 7 câu lạc bộ đã giành quyền tham dự giải lần đầu tiên, gồm Arsenal (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha), América (Mexico), Gotham FC (Mỹ), Corinthians (Brazil), Wuhan Jiangda (Trung Quốc) và Naegohyang (Triều Tiên).

FIFA cho biết quyết định lựa chọn Mỹ làm nước chủ nhà được đưa ra sau khi quốc gia này tổ chức thành công Giải vô địch bóng đá thế giới nam (World Cup) 2026 và Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới nam (FIFA Club World Cup) năm 2025. Bà Sarai Bareman, Giám đốc Bóng đá nữ FIFA, đánh giá Mỹ là lựa chọn nổi bật nhờ kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn, sự quan tâm dành cho bóng đá nữ và hệ thống cơ sở hạ tầng thể thao chất lượng cao.