Bayern Munich duy trì thành tích bất bại tại Bundesliga

Bayern Munich tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Bundesliga sau trận hòa 0-0 trên sân Hamburger SV ngày 28/11. Dù thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương và phải thi đấu với 10 người từ cuối hiệp một, đội bóng của HLV Vincent Kompany vẫn giành được 1 điểm.

Joshua Kimmich của Bayern Munich nhận thẻ đỏ trong trận đấu Bundesliga giữa Hamburger SV và Bayern Munich tại Hamburg, Đức, ngày 28/11/2026. Ảnh: AP

Bayern bước vào trận đấu với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khi các tiền đạo Harry Kane, Michael Olise và Jamal Musiala đều đang chấn thương. HLV Vincent Kompany quyết định để tiền đạo 19 tuổi Noah Codjo-Evora đá chính lần đầu tiên, trong khi Bara Sapoko Ndiaye, 18 tuổi, và Sacha Boey, cầu thủ hiếm khi được sử dụng, cũng là những lựa chọn gây bất ngờ.

Bayern cần giành chiến thắng tại Hamburg để tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Borussia Dortmund, đội có thể nới rộng khoảng cách lên 4 điểm nếu đánh bại Bayer Leverkusen trên sân nhà vào ngày 29/11.

Tuy nhiên, Bayern gặp thêm khó khăn khi đội trưởng Joshua Kimmich bị truất quyền thi đấu ở phút 44. Tiền vệ này nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phản ứng với Alexander Rössing-Lelesiit, người va vào anh khi bóng không ở gần. Kimmich túm tóc cầu thủ người Đan Mạch từ phía sau và kéo giật lại.

Sau khi bị đuổi khỏi sân, Kimmich đưa tay lên đầu, dường như cũng không tin vào phản ứng của chính mình.

“Tôi đã suy nghĩ về chuyện này suốt một giờ, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu được; tôi phải xin lỗi các đồng đội, nhưng thực sự không thể giải thích được, dù sao đó cũng là hành động cực kỳ ngu ngốc”, Kimmich nói.

Kimmich cũng trở thành tâm điểm chú ý hồi giữa tuần sau khi chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo Bayern về cách đối xử mà anh cho là không thể chấp nhận được với đồng đội Jamal Musiala, cầu thủ mắc một chứng bệnh thần kinh gây co giật.

Kimmich sẽ bị treo giò, với mức án cụ thể dự kiến được Liên đoàn bóng đá Đức quyết định vào tuần tới.

Với trận hòa này, Bayern Munich có 23 điểm sau 11 vòng đấu, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga, kém đội đầu bảng Borussia Dortmund 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Dortmund sẽ có cơ hội gia tăng cách biệt khi tiếp Bayer Leverkusen trên sân nhà vào ngày 29/11.