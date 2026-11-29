Man United thua Brentford 0-4, nguy cơ rơi xuống cuối bảng Ngoại hạng Anh

Manchester United bị người hâm mộ la ó và nhiều khán giả bỏ về sớm khi trận đấu sân nhà đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino kết thúc bằng thất bại 0-4 trước Brentford tại Ngoại hạng Anh, ngày 28/11.

Bruno Fernandes (phải) và Bryan Mbeumo của Manchester United thất vọng sau trận đấu Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Brentford, rạng sáng 29/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Đây là trận thua 0-4 thứ hai liên tiếp của Pochettino trong hai trận đấu đầu tiên dẫn dắt Man United tại giải đấu, sau thất bại nặng nề trước Liverpool tuần trước. Kết quả này khiến Man United vẫn nằm trong nhóm xuống hạng khi kết thúc vòng đấu cuối tuần và có thể tụt xuống vị trí cuối bảng sau khi các trận đấu còn lại khép lại.

Ông Pochettino rời vị trí dẫn dắt đội tuyển Mỹ để nhận nhiệm vụ vực dậy Man United, nhưng mọi chuyện đến nay chưa diễn ra như kỳ vọng. Ngoài hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đội bóng còn hòa Sporting Lisbon 2-2 ở Champions League hồi giữa tuần.

Sau 12 trận tại Ngoại hạng Anh, Man United đã thua 6 trận và chỉ thắng 1, đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng, hơn Crystal Palace một bậc và 1 điểm. Crystal Palace sẽ thi đấu vào 29/11.

Man United tiếp tục khủng hoảng

Callum Wilson đưa Brentford vượt lên dẫn trước ở phút 19, trước khi ghi bàn thứ hai ở phút 32. Kristoffer Ajer nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 82, còn Kevin Schade hoàn tất chiến thắng đậm trong thời gian bù giờ.

Man United tiếp tục thiết lập những cột mốc đáng quên. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đội bóng không thể giữ sạch lưới trong 12 trận đầu tiên của mùa giải. Tính từ mùa 1930-1931, đây cũng là lần thứ hai Man United không làm được điều này tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Pochettino ôm các cầu thủ trên sân trong khi tiếng la ó của người hâm mộ vang khắp Old Trafford.

“Chúng tôi hiểu điều đó, và các cầu thủ cũng hiểu cảm xúc của người hâm mộ trước tiên, nhưng chúng tôi cần quan tâm đến họ. Chúng tôi phải sát cánh bên nhau. Chúng tôi cần người hâm mộ”, chiến lược gia người Argentina nói. “Mọi người có thể có những quan điểm khác nhau về lý do dẫn đến tình cảnh hiện tại, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tập trung toàn bộ năng lượng để cải thiện mọi thứ.”

Man United chưa xuống hạng kể từ năm 1974. Dù mùa giải vẫn còn hai phần ba chặng đường, phong độ hiện tại ngày càng đáng lo ngại khi đội bóng đã trải qua 10 trận liên tiếp không thắng.

“Đó là tình hình hiện tại. Chúng tôi liên tục để thủng lưới. Có những thời điểm đội bóng để lộ quá nhiều khoảng trống và đối thủ lập tức trừng phạt chúng tôi, vì vậy đây là thất bại rất khó chấp nhận. Chúng tôi cần đoàn kết, tiếp tục tiến lên, nhưng những thông điệp vẫn giống nhau và điều quan trọng là phải thể hiện được điều đó trên sân”, tiền vệ Youri Tielemans nói.

Leeds nối dài mạch thắng

Leeds đánh bại Coventry 3-0 trên sân Elland Road, qua đó giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Sean Longstaff lập cú đúp, trong khi Dominic Calvert-Lewin cũng ghi bàn trong trận đấu diễn ra ngày 28/11.

Bàn thắng này càng ý nghĩa với Calvert-Lewin khi tiền đạo người Anh vừa ký hợp đồng mới, giữ anh ở lại Leeds đến năm 2029. Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, với 7 bàn thắng từ đầu mùa.

Theo Opta, kể từ đầu mùa giải trước, chỉ Erling Haaland và Igor Thiago ghi nhiều bàn hơn Calvert-Lewin.

“Tôi đang tận hưởng bóng đá. HLV đã đối xử rất tốt với tôi kể từ khi tôi gia nhập đội bóng. Ông ấy mang đến đúng những gì tôi cần vào thời điểm cần thiết, cho phép tôi thể hiện bản thân và chơi theo cách mình muốn. Ông ấy trao cho tôi sự tự tin và quyền chủ động khi ra sân”, Calvert-Lewin nói.

Aston Villa tiếp tục đánh rơi điểm

Aston Villa tiếp tục gây thất vọng khi hai lần dẫn trước nhưng vẫn để Ipswich gỡ hòa 2-2 trong trận đấu tại sân Portman Road.

Alysson mở tỷ số cho Villa, nhưng chỉ 2 phút sau, Emersonn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Joao Gomes giúp đội khách tái lập lợi thế bằng cú vô-lê trước khi hiệp một khép lại, nhưng Leif Davis ghi bàn gỡ hòa cho Ipswich sau giờ nghỉ.

Đội bóng của HLV Unai Emery đã không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn ở 3 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đồng thời chưa giành được chiến thắng nào trong chuỗi trận này.