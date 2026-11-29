Bellingham bị truất quyền thi đấu, Real Madrid thua đau trên sân nhà

Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Alaves trên sân nhà, rạng sáng 29/11 (giờ Việt Nam), trong trận đấu Jude Bellingham bị truất quyền thi đấu. Lazio tiếp tục giữ ngôi đầu Serie A, trong khi Paris Saint-Germain nới rộng khoảng cách ở Ligue 1 lên 6 điểm.

Jude Bellingham của Real Madrid nhận thẻ đỏ trong trận đấu thuộc La Liga giữa Real Madrid và Alaves tại Madrid, Tây Ban Nha, rạng sáng 29/11 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

La Liga: Real Madrid không thể hiện được sức mạnh

Real Madrid tạo ra một số cơ hội tốt nhưng bất ngờ bị thủng lưới ở phút 22, khi Toni Martínez tận dụng đường chuyền về thiếu lực của Dean Huijsen để ghi bàn. Bàn thua dường như khiến đội chủ nhà mất bình tĩnh. Một số khán giả trên sân đã huýt sáo phản đối khi hiệp một kết thúc.

Alaves tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn sau giờ nghỉ, trước khi Mariano kiến tạo để Ángel Pérez nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61. Kylian Mbappé rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 69. Bellingham tưởng như đã ghi thêm bàn thắng cho Real Madrid ở những phút cuối, nhưng trọng tài Soto Grado thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai đối với tiền đạo người Anh vì lỗi ăn vạ.

Thất bại thứ ba tại giải quốc nội mùa này khiến Real Madrid mất vị trí thứ hai vào tay đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid, đội vừa thắng Elche 3-2. Trận thua cũng chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Real Madrid, đồng thời tạo cơ hội để Barcelona nới rộng khoảng cách lên 6 điểm nếu đánh bại Deportivo A Coruña vào ngày 30/11.

Trong trận này, Brahim Díaz có lần hiếm hoi được đá chính ở vị trí tiền đạo cánh phải, chỉ một ngày sau khi gia hạn hợp đồng với CLB đến tháng 6/2031.

Ở các trận đấu khác thuộc vòng 14 La Liga, Jorge de Frutos ghi bàn quyết định giúp Rayo Vallecano gây bất ngờ khi đánh bại Real Betis 1-0 ngay tại Seville. Đây là chiến thắng thứ tư của đội bóng có lực lượng khiêm tốn nhưng giàu bản sắc đến từ khu Vallecas, Madrid. Athletic Bilbao cũng giành chiến thắng trên sân Malaga với tỷ số 4-3.

Lazio tiếp tục giữ ngôi đầu Serie A

Lazio giành chiến thắng 2-1 trên sân Torino nhờ hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút của cặp cầu thủ Đan Mạch, được ghi ngay trước giờ nghỉ. Oliver Provstgaard đánh đầu mở tỷ số từ một tình huống phạt góc, trước khi Gustav Isaksen đưa bóng vào góc xa trong pha phản công.

Tiền đạo người Scotland Ché Adams ghi bàn rút ngắn tỷ số trong hiệp hai, nhưng Lazio vẫn bảo toàn được chiến thắng.

Đây là chiến thắng thứ 11 của Lazio sau 13 vòng đấu, với 2 trận hòa còn lại, đồng thời là khởi đầu tốt nhất của đội bóng thành Rome kể từ khi Serie A áp dụng quy định 3 điểm cho mỗi trận thắng.

Lazio tiếp tục dẫn trước Inter Milan 3 điểm và Roma 5 điểm. Trong khi đó, Inter Milan thắng đậm Genoa 4-0 trên sân nhà trong trận đấu muộn, còn Roma sẽ tiếp đón Monza vào Chủ nhật. Frosinone, đội mới thăng hạng, cũng tiếp tục có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Parma.

PSG không gặp nhiều khó khăn tại Ligue 1

Paris Saint-Germain nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu Ligue 1 lên 6 điểm sau chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Lorient, đội đang ở giữa bảng xếp hạng.

Senny Mayulu mở tỷ số bằng cú sút đẹp mắt vào góc xa ở phút 32. Ousmane Dembélé gần như định đoạt trận đấu với cú sút xa chìm ở phút 67.

Tiền đạo trẻ Quentin Ndjantou phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở cuối trận, nhưng Ibrahima Baldé của Lorient sút bóng ra ngoài.

Ở các trận đấu khác, Lille thua Le Mans 1-2, đội mới thăng hạng Lens thắng Angers 5-2, Nice đánh bại Troyes 4-1 trên sân nhà, còn Strasbourg thắng Le Havre 3-1.