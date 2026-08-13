Nâng cao chất lượng công tác Đảng từ nền tảng số

Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan Đảng trong kỷ nguyên công nghệ. Tại Quảng Ninh, chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ trong các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Những nền tảng, ứng dụng số được đưa vào vận hành đang góp phần xây dựng các cơ quan Đảng hiện đại, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

100 ngày tăng tốc chuyển đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Với ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đây là nhiệm vụ mang tính nền tảng, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác cán bộ, đảng viên một cách khoa học, chính xác, hiện đại.

Tổ công tác triển khai, hướng dẫn và đôn đốc chuyển đổi số của Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ.

Là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiện đại hóa phương thức quản lý, góp phần xây dựng tổ chức Đảng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương ban hành các kế hoạch triển khai nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 16/7/2026 về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Điểm nhấn quan trọng là việc phát động Chiến dịch cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Chiến dịch được triển khai với phương châm: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành thực tế, có dữ liệu, có người sử dụng và có minh chứng, kiểm chứng được, bảo đảm chuyển đổi số đi vào thực chất, tránh hình thức.

Để triển khai thống nhất trên toàn tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn quy trình số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử với các quy định cụ thể từ khâu chuẩn bị thiết bị đầu cuối, quy trình số hóa tài liệu, tạo lập dữ liệu, đến các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật thông tin. Cùng với đó, chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đưa vào vận hành Hệ thống dashboard của tỉnh tại địa chỉ bc57.quangninh.dcs.vn, đồng thời tạo lập 59 tài khoản cho các đảng bộ trực thuộc khai thác Hệ thống dashboard của Trung ương, phục vụ theo dõi tiến độ và quản lý nhiệm vụ theo thời gian thực.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quét, số hóa hồ sơ đảng viên.

Trọng tâm của Chiến dịch 100 ngày là tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong chuyển đổi số, từ chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, làm sạch dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên, đến xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ. Mỗi nhiệm vụ đều được xác định rõ đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra, tạo nên quy trình quản trị khoa học, minh bạch, có thể kiểm soát.

Để chiến dịch đi vào chiều sâu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành lập Tổ công tác chuyên trách do lãnh đạo Ban trực tiếp phụ trách. Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số của ngành theo đúng tiến độ.

Chỉ sau gần 1 tháng phát động, chiến dịch đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn ngành. Trong 11 nhiệm vụ trọng tâm, đã có 2 nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 2 nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ; 7 nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện theo lộ trình thống nhất của Trung ương.

Đến ngày 31/7/2026, tất cả các đảng bộ trực thuộc tỉnh (trừ Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện theo quy định riêng của Trung ương) đã ban hành kế hoạch triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và thực hiện Chiến dịch 100 ngày. Hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng; 58/59 đảng bộ hoàn thành làm sạch dữ liệu cơ bản của đảng viên (trừ Đảng bộ Công an tỉnh). Tỷ lệ làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng đạt 100%; dữ liệu đảng viên đạt 99%, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Trung ương.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cập nhập hồ sơ đảng viên điện tử.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, bổ sung trang thiết bị đầu cuối, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu phục vụ công tác số hóa hồ sơ đảng viên. Bên cạnh đó, đơn vị đang tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ theo lộ trình của Trung ương, gồm: Triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; xây dựng các phân hệ cơ sở dữ liệu về cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, sức khỏe cán bộ; đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

Song song với hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức thông qua các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc, đổi mới phương thức hướng dẫn nghiệp vụ trên môi trường số và duy trì các nhóm hỗ trợ trực tuyến để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Xây dựng nền tảng số cho công tác Đảng

Cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy như Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy cũng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt của từng đơn vị.

Mỗi cơ quan đều chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi số cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình làm việc, quản lý hồ sơ, thông tin và phối hợp chỉ đạo. Từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả điều hành, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, với quan điểm xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Đến nay, 100% cán bộ đều sử dụng thành thạo phần mềm điều hành, quản lý văn bản điện tử; ứng dụng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo chuyên môn. Văn phòng cũng đã kiện toàn, thành lập bộ phận và bố trí nhân sự chuyên trách về chuyển đổi số; triển khai phòng họp không giấy tờ đối với toàn bộ các cuộc họp; các hệ thống họp và xử lý công việc trực tuyến được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp.

Đảng viên khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thu Chung

Từ nền tảng chung đó, chuyển đổi số nhanh chóng lan tỏa đến từng tổ chức cơ sở Đảng. Ở phường Uông Bí, các cuộc họp cấp ủy không còn những tập tài liệu dày được in sẵn như trước. Tất cả nội dung cuộc họp được cập nhật trên hệ thống điện tử; đại biểu khai thác tài liệu ngay trên thiết bị cá nhân. Đến nay, 100% cuộc họp cấp ủy của phường được tổ chức theo mô hình "phòng họp không giấy". Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cũng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên, với trên 90% đảng viên thường xuyên đăng nhập, sử dụng.

Tại phường Hà Tu, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong toàn bộ hoạt động của Đảng ủy. Công tác số hóa tài liệu đạt 100%; bản tin sinh hoạt chi bộ được tích hợp trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, giúp đảng viên dễ dàng tiếp cận tài liệu trước mỗi kỳ sinh hoạt. Hệ thống quản lý văn bản, theo dõi nhiệm vụ và điều hành công việc được sử dụng thường xuyên, tạo sự thống nhất trong xử lý công việc từ Đảng ủy đến các chi bộ.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Hà Tu Dương Thị Thanh Nga cho biết: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đã giúp cán bộ tham mưu, phục vụ cấp ủy xử lý công việc khoa học, nhanh gọn và chính xác hơn, giảm đáng kể áp lực hồ sơ giấy, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong điều hành. Thực tiễn đó cũng đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác xây dựng Đảng phải chủ động tự học, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ, nâng cao kỹ năng số, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và yêu cầu quản trị hiện đại ở cơ sở.

Xã Đông Ngũ tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử. Ảnh: Trần Hoàn (CTV)

Những chuyển động ở các đơn vị phản ánh bức tranh chung của toàn hệ thống các cơ quan Đảng trong tỉnh. Đến hết tháng 7/2026, tỷ lệ phát hành điện tử toàn trình đạt hơn 96% tổng số văn bản phát hành trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng tỉnh. Tỷ lệ các chi bộ đăng ký sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 88,57% (kỳ sinh hoạt tháng 8) trừ Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai phần mềm Phòng họp không giấy; triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đồng thời, đã chuẩn hóa 100% dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Các cơ quan Đảng đã cơ bản số hóa xong những tài liệu được đưa vào số hóa. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã bố trí cán bộ đảm nhiệm công tác chuyển đổi số, nhằm tham mưu kịp thời chỉ đạo của cấp ủy về công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị cho cán bộ, công chức đã được trang sắm đầy đủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Phong trào "Bình dân học vụ số" đã được các cơ quan Đảng triển khai tới 100% cán bộ, công chức.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, những kết quả bước đầu của Quảng Ninh cho thấy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đang tạo bước chuyển mạnh mẽ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy. Khi dữ liệu trở thành nền tảng của công tác chỉ đạo, điều hành và mỗi cán bộ làm chủ công nghệ số, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng sẽ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.