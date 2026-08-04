Chuyển đổi số lan tỏa đến từng thôn, khu phố

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ninh hiện có 624 thôn, bản, khu phố. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số đang từng bước thấm sâu vào hoạt động của khu dân cư, từ sinh hoạt chi bộ, quản lý dân cư, đến điều hành công việc hằng ngày. Những thay đổi này không chỉ giúp cán bộ thôn, khu làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, mà còn tạo sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền với người dân, góp phần nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở.

Đảng viên chi bộ khu phố Vĩnh Thông, phường Mạo Khê sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Từ tháng 7/2026, sau sắp xếp các khu phố, Đảng bộ phường Mạo Khê có 19 chi bộ khu phố; quy mô địa bàn, dân số và số lượng đảng viên của từng khu phố tăng đáng kể. Để bảo đảm việc lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt".

Đến nay, 100% đảng viên tại các chi bộ khu phố trên địa bàn phường đã cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Việc khai thác ứng dụng trong sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho cấp ủy và đảng viên. Thông qua ứng dụng, đảng viên được cập nhật kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy phường; nghiên cứu tài liệu trước kỳ sinh hoạt; theo dõi chương trình họp, nội dung thảo luận và các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng "Chi bộ 4 tốt". Trên nền tảng số, các chi bộ từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, khoa học; nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết, quản lý đảng viên, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trao đổi thông tin 2 chiều giữa cấp ủy với đảng viên, phát huy dân chủ, nâng cao tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Các đảng viên chi bộ khu phố Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê nghiên cứu nội dung sinh hoạt chi bộ trên Sổ tay đảng viên điện tử để chủ động tham gia ý kiến.

Bà Phạm Thị Thường, Bí thư Chi bộ khu Công Nông, phường Mạo Khê, cho biết: "Hiện nay, toàn bộ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ đều được gửi qua Sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên có thời gian để nghiên cứu trước nội dung và chủ động tham gia ý kiến tại các buổi sinh hoạt. Chi bộ cũng sử dụng nền tảng này để triển khai sinh hoạt chuyên đề, phổ biến tài liệu học tập nghị quyết, trao đổi thông tin giữa cấp ủy với đảng viên. Qua đó, giảm đáng kể việc in ấn tài liệu giấy, rút ngắn thời gian chuẩn bị, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả các buổi sinh hoạt".

Cùng với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nhiều chi bộ trên địa bàn phường Mạo Khê còn bước đầu khai thác các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ xây dựng nghị quyết, chương trình công tác, dự thảo báo cáo, tổng hợp ý kiến đảng viên, xây dựng tài liệu tuyên truyền, thiết kế infographic, trình chiếu. Việc đưa AI vào hỗ trợ công việc giúp giảm đáng kể thời gian xử lý văn bản, nâng cao chất lượng tham mưu, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp cận phương thức làm việc hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo phường Mạo Khê, việc triển khai đồng bộ chuyển đổi số, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và AI trong sinh hoạt chi bộ đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có ý thức tự học, tự nghiên cứu, chủ động tiếp cận các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đồng thời tạo nền tảng quan trọng để xây dựng các chi bộ đạt tiêu chí "Chi bộ 4 tốt", góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ phường Mạo Khê ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Chi bộ khu Tràng An 2, phường Bình Khê điều hành công việc qua nhóm zalo.

Không chỉ trong công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số còn được nhiều thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh vận dụng linh hoạt vào thực hiện các nhiệm vụ ở cộng đồng dân cư. Từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, quản lý địa bàn, đến giải quyết các công việc hằng ngày đều từng bước được số hóa, giúp nâng cao hiệu quả điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố vào ngày 16/8 tới đây, nhiều thôn, khu phố đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các fanpage, nhóm zalo, facebook của khu dân cư. Thay vì chỉ sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống, nhiều thôn, khu phố đã ứng dụng AI để thiết kế pano, infographic, dựng video, tạo clip tuyên truyền ngắn với hình ảnh sinh động, nội dung dễ hiểu, dễ chia sẻ. Các thông tin về thời gian, địa điểm, tiêu chuẩn ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải nhanh chóng, góp phần nâng cao nhận thức và tỷ lệ người dân tham gia.

Cùng với đó, nhiều thôn, khu phố đã duy trì hiệu quả các nhóm trao đổi công việc trên nền tảng số giữa cấp ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và tổ dân. Các thông báo, giấy mời, lịch họp, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được gửi trực tuyến. Khi cần thiết, các cuộc họp trực tuyến cũng được tổ chức để kịp thời trao đổi công việc, nhất là trong xử lý những tình huống phát sinh, hoặc triển khai nhiệm vụ đột xuất.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thôn, khu phố còn trở thành những "hạt nhân số" tại cộng đồng khi tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và khai thác các ứng dụng số, thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử, cũng như tiếp cận các nền tảng phục vụ đời sống. Đây là những việc làm thiết thực góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi người dân.

Cán bộ khu Tiền An 4, phường Quảng Yên hướng dẫn người dân truy cập fanpage của khu để nắm các thông tin về công tác bầu cử trưởng khu.

Có thể thấy, chuyển đổi số đang mang đến luồng gió mới cho các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh. Không chỉ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, các nền tảng số còn góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ở cộng đồng dân cư, tăng cường kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông tin về chủ trương, chính sách, các phong trào thi đua, hoạt động của khu dân cư hay những phản ánh, kiến nghị của người dân đều được truyền tải, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng trên môi trường số.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang quyết liệt xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, việc chuyển đổi số từ chính các thôn, khu phố sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.