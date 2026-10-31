Các cựu binh Ukraine bị mất chi tham gia giải chạy sức bền quốc tế

Những cựu binh Ukraine bị mất một hoặc nhiều chi trong chiến tranh đã tham gia cuộc thi thể lực HYROX tại Tây Ban Nha, vượt qua các thử thách khắc nghiệt để đánh dấu bước tiến trong quá trình phục hồi và truyền đi thông điệp về nghị lực sống.

Hai cựu binh Ukraine Oleh Tserkovnyy (trái) và Dmytro Bykhovchenko ăn mừng khi về đích tại cuộc thi HYROX ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha, ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, cựu binh Ukraine Dmytro Bykhovchenko, 30 tuổi, đã hoàn thành cuộc thi HYROX cùng các đồng đội từng phục vụ trong quân đội. Đây là thử thách lớn đối với anh kể từ khi mất cả hai chân trong trận chiến tại Avdiivka cách đây 3 năm.

HYROX là cuộc thi thể lực kết hợp 8 lượt chạy, mỗi lượt dài 1 km, với 8 bài tập cường độ cao như đẩy xe tạ, chèo thuyền, mang vật nặng và bước chùng chân với bao cát. Các vận động viên khuyết tật chi tranh tài ở hạng mục riêng. Để hoàn thành thử thách, Bykhovchenko dùng tay đẩy xe lăn di chuyển quanh đường chạy và hạ người xuống sàn thực hiện các bài tập.

“Thể thao giúp những ngày của tôi trở nên dễ dàng hơn. Về tinh thần và tâm lý, nó thực sự giúp tôi giải tỏa đầu óc, không nghĩ đến những điều tồi tệ và nhìn cuộc sống tích cực hơn”, anh Bykhovchenko chia sẻ.

Kể từ khi mất cả hai chân, Bykhovchenko luôn phải lên kế hoạch kỹ lưỡng cho mọi hoạt động, từ lựa chọn tuyến đường, phương tiện di chuyển đến tìm kiếm những nơi có đường dốc và tay vịn hỗ trợ. Đối với anh và các đồng đội, trong đó có những cựu binh bị mất nhiều chi, việc hoàn thành cuộc thi là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phục hồi.

“Việc có mặt ở đây và cho thế giới thấy những cựu binh có thể làm được gì có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn những hành động của mình truyền cảm hứng cho mọi người”, vận động viên sức bền, đồng thời là thành viên đội tuyển, ông Oleh Tserkovnyy chia sẻ.

Sau khi rời quân ngũ, ông Tserkovnyy dành thời gian hỗ trợ các cựu binh phục hồi sau những chấn thương nghiêm trọng. Tại Valencia, ông trực tiếp động viên Bykhovchenko trong suốt quá trình thi đấu. Một số thành viên khác mới làm quen với thể thao và được các huấn luyện viên tình nguyện hỗ trợ tập luyện.

Với Oleksandr Dashko, một cựu binh bị mất chân trái, thể thao mang lại cho anh những khoảng thời gian thư giãn và cơ hội tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. Dashko cho biết, thể thao giúp anh tạm gác lại những suy nghĩ tiêu cực, tập trung vào việc tập luyện và duy trì tinh thần lạc quan, ngay cả trong những giờ sau khi buổi tập kết thúc.