Người phụ nữ chặn đầu, ném vật cứng vào xe trên cao tốc Đà Lạt – Liên Khương

Một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trên cao tốc Đà Lạt – Liên Khương, chặn đầu xe, ném vật cứng vào các phương tiện đang di chuyển.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã chỉ đạo tổ Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn phối hợp với UBND xã Hiệp Thạnh khẩn trương có biện pháp ngăn chặn một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương, chặn đầu xe, ném vật cứng vào các phương tiện đang di chuyển.

Người phụ nữ xuất hiện trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương, chặn xe, ném vật cứng vào xe đang di chuyển.

Thông qua phản ánh của các tài xế, những ngày qua, tại khu vực gần Trạm thu phí Định An, thường xuất hiện một người phụ nữ ngoài 40 hay lao ra lòng đường, la hét, chửi mắng, chặn đầu ô tô và ném vật cứng vào các xe đang di chuyển.

Theo các tài xế, việc người phụ nữ này hay cản trở phương tiện trên tuyến cao tốc có thể gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông. Khi phát hiện người phụ nữ từ xa, một số tài xế đã chủ động giảm tốc độ, tìm cách tránh né nên đến nay chưa ghi nhận hậu quả đáng tiếc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã giao lực lượng phụ trách địa bàn khẩn trương phối hợp với chính quyền xã Hiệp Thạnh xác minh, có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp đối với người phụ nữ, không để tiếp tục đi vào khu vực cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, các tài xế di chuyển qua khu vực gần Trạm thu phí Định An cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tình hình thực tế. Khi phát hiện chướng ngại vật hoặc người bất ngờ xuất hiện trên đường, cần bình tĩnh xử lý, tránh đánh lái đột ngột, phanh gấp hoặc dừng xe giữa cao tốc khi không bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, kích động hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho người phụ nữ, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện sự việc.