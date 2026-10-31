'Cương thi' lái ô tô diễu phố bỏ dây an toàn: Lối chơi Halloween đùa với tử thần

Hóa trang đi chơi Halloween không có gì sai, nhưng lấy đường phố làm sân khấu, bất chấp an toàn giao thông thì đó chính là đùa giỡn với tử thần.

Video: Nhóm người hoá trang thành cương thi lái ô tô ‘diễu hành’ trên phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang vừa lập biên bản xử phạt nhóm người liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội TikTok, ghi cảnh ô tô chở người hóa trang thành cương thi diễu phố, trong đó có người không thắt dây đai an toàn.

Theo kết quả xác minh, chiều 28/10, trên Quốc lộ 91 đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, thanh niên 22 tuổi lái ô tô chở người không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai. Hai thanh niên khác ngồi trên xe cũng không thắt dây đai an toàn khi ô tô đang chạy.

Vụ việc này khiến nhiều người nhớ đến trường hợp tương tự xảy ra tại TP.HCM dịp Halloween 2023 (tối 31/10): Một người đàn ông lái xe tang chở khoảng 8 người đi chơi Halloween gây náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ. Những người này làm việc tại một cơ sở mai táng; họ hóa trang thành nhiều hình dạng ma quỷ, người chết vì tai nạn nằm trên cáng..., chạy nhiều vòng quanh phố đi bộ.

Điều đáng nói là cửa chiếc xe tang mở toang khi chạy để “khoe” khung cảnh Halloween rùng rợn bên trong, nhóm người trên xe nhảy múa, đùa giỡn, chọc ghẹo những người đi đường. Tài xế lái chiếc xe này sau đó bị xử phạt hành chính về hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy; 8 người bị phạt về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

Cảnh trong clip lái xe tang mở toang cửa diễu phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp Halloween 2023.

Hóa trang thành ma quỷ, cương thi để vui Halloween không có gì đáng lên án, nhưng lấy đường phố làm sân khấu, coi thường quy tắc giao thông và sự an toàn của bản thân, cộng đồng thì không còn là trò vui vô hại.

Halloween vốn là dịp để mọi người thỏa sức sáng tạo với những bộ trang phục kỳ dị, những màn hóa trang ma quái và các trò giải trí mang màu sắc kinh dị. Nhưng có một ranh giới mà những người tham gia lễ hội không thể tùy tiện bước qua: Ranh giới giữa vui chơi và gây nguy hiểm, giữa thể hiện cá tính và coi thường cộng đồng, giữa sáng tạo và vi phạm pháp luật.

Như vụ “cương thi” ngồi ô tô diễu phố ở An Giang, nếu nhìn qua, có thể nhiều người chỉ thấy đây là màn hóa trang vui nhộn của nhóm bạn trẻ muốn tạo không khí Halloween khác lạ. Nhưng khi chiếc ô tô chạy trên đường, những người trong xe không còn đơn thuần là nhân vật tham gia cuộc vui mà là người tham gia giao thông, và phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn.

Màn hóa trang cương thi có thể khiến người khác giật mình, nhưng không thắt dây an toàn mới thực sự là điều đáng sợ. Chỉ một cú phanh gấp, một va chạm bất ngờ, người ngồi trên xe có thể bị hất văng, đập vào các bộ phận trong khoang xe, thậm chí gây thương tích nghiêm trọng. Khi đó, cảnh máu me sẽ trở thành hiện thực chứ không còn là màn hóa trang kinh dị dịp Halloween.

Tôi không nhìn những màn hóa trang kinh dị bằng con mắt định kiến, vì xã hội hiện đại có nhiều hình thức giải trí mới, giới trẻ có quyền lựa chọn cách vui chơi phù hợp với sở thích, nhưng phải không xâm phạm quyền lợi của người khác và không vi phạm pháp luật.

Đường phố là không gian chung, nơi hàng nghìn người đi lại, làm việc và sinh hoạt. Không ai có quyền biến nơi đó thành sân khấu riêng, tùy ý khoe những màn trình diễn có thể gây nguy hiểm hoặc làm phiền người khác.

Chiếc xe tang diễu phố Nguyễn Huệ năm 2023 là một ví dụ. Người tham gia có thể cho rằng việc mang hòm phúng điếu, cáng người chết giả, hóa trang thành ma quỷ rồi nhảy múa giữa phố là màn trình diễn độc đáo. Nhưng với những người đi bộ, người tham gia giao thông hay những gia đình đang dạo chơi, đó có thể là một cảnh tượng gây khó chịu, thậm chí khiến trẻ nhỏ hoảng sợ.

Có lẽ một bộ phận người trẻ đang nhầm lẫn giữa sự sáng tạo và quyền được làm mọi thứ mình thích. Họ nghĩ rằng chỉ cần đó là ngày hội, chỉ cần mình đang vui chơi, đang thể hiện cá tính thì những hành động khác thường đều có thể được thông cảm. Nhưng không phải cứ gắn nhãn giải trí, lễ hội hay nghệ thuật thì mọi hành vi đều trở nên hợp lý.

Không ai cấm bạn hóa trang thành ma quỷ, nhưng không nên dùng nó để hù dọa, quấy rối người khác. Không ai cấm tổ chức màn trình diễn Halloween, nhưng bạn không thể tự ý sử dụng lòng đường, phương tiện giao thông làm sân khấu bất chấp nguy cơ tai nạn. Và càng không thể bỏ qua những quy tắc bảo vệ tính mạng (như dây đai an toàn) để tiện vui chơi.

Vui chơi có giới hạn không làm mất đi sự thú vị của lễ hội. Ngược lại, chính ý thức về giới hạn mới giúp những cuộc vui không trở thành nỗi phiền toái hoặc tai họa.

Một khía cạnh khác đáng suy nghĩ là tâm lý thích gây chú ý trong thời đại mạng xã hội, khi mà hoạt động vui chơi không chỉ dừng lại ở trải nghiệm của người tham gia mà bao gồm việc ghi hình, đăng tải, chia sẻ để nhận về lượt xem, lượt thích và những bình luận tán thưởng. Những màn hóa trang thông thường có thể không đủ hấp dẫn, nhưng một chiếc xe tang diễu phố hay ô tô chở nhóm người hóa trang thành cương thi lại dễ trở thành nội dung gây tò mò.

Trong cuộc đua thu hút sự chú ý ấy, sự khác thường được đẩy lên thành mục tiêu. Điều đáng lo là ranh giới giữa độc đáo và lố bịch, giữa hài hước và phản cảm, giữa giải trí và nguy hiểm có thể bị xem nhẹ. Người ta có thể nghĩ ra những trò ngày càng táo bạo hơn chỉ để có một đoạn video nổi bật giữa hàng nghìn nội dung khác trên mạng.

Nhưng lượt xem không phải thước đo của sự văn minh, sự chú ý không đồng nghĩa với sự ngưỡng mộ. Không phải cứ khiến người khác phải kinh ngạc hay bàn luận là thể hiện được cá tính. Cá tính đáng trân trọng phải đi cùng khả năng tự kiểm soát, ý thức về cộng đồng và trách nhiệm với hành động của mình.

Đám đông có thể thích thú với một màn trình diễn, nhưng pháp luật không vì thế mà mất hiệu lực.

Màn hóa trang thành cương thi không khiến ai trở thành người chết, nhưng việc coi thường dây an toàn, xem nhẹ quy tắc giao thông có thể khiến một trò đùa dẫn đến hậu quả thật.

Người trẻ có quyền vui Halloween theo cách của mình. Nhưng trước khi nghĩ cách khiến người khác phải trầm trồ, hãy nghĩ xem hành động ấy có làm phiền ai, có gây nguy hiểm cho ai và có vượt qua giới hạn pháp luật hay không.