An toàn trên những cung đường

Những cung đường của Quảng Ninh hôm nay đang ngày càng an toàn hơn khi công tác bảo đảm trật tự ATGT được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Nguy cơ vẫn hiện hữu

Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Quảng Ninh, lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Ô tô, xe máy, xe vận tải cùng tham gia giao thông trên những tuyến đường huyết mạch, khu vực đô thị và các tuyến kết nối khu dân cư.

Mật độ phương tiện cao, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa đồng đều khiến nguy cơ mất ATGT vẫn còn hiện hữu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm chết 142 người, bị thương 165 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 4 tỷ đồng.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL18A đoạn đi qua địa bàn phường Hạ Long.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều lỗi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, lấn làn, vượt xe không đúng quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông. Đáng chú ý, tình trạng người điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia vẫn là một trong những vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ.

Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, chỉ một hành vi thiếu quan sát, một lần chuyển hướng không đúng quy định, hay việc điều khiển phương tiện với tốc độ cao cũng có thể dẫn đến va chạm. Khi các phương tiện có sự chênh lệch lớn về tốc độ, hậu quả của những vụ tai nạn càng khó lường.

Thiếu tá Nguyễn Văn Yên Hưng (Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh) cho biết: "Qua thực tiễn công tác, những hành vi như vi phạm tốc độ, lấn làn, đi sai phần đường, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia... là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn. Vì vậy, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông".

Theo anh Trần Trọng An (phường Hồng Gai), việc bảo đảm ATGT không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Khi tham gia giao thông, mỗi người cần tuân thủ đúng quy định, chủ động nhường đường, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu, bia và không điều khiển phương tiện khi không bảo đảm điều kiện an toàn.

Thực tế này cho thấy, công tác bảo đảm ATGT muốn đạt hiệu quả bền vững không thể chỉ dựa vào việc xử phạt. Việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi ý thức trở thành “lá chắn”

Từ thực tế địa bàn, Quảng Ninh xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn thành phố đã kiểm tra 538.735 lượt phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý 69.442 trường hợp, phạt trên 200 tỷ đồng, tước 1.257 giấy phép lái xe, trừ điểm đối với 10.214 giấy phép lái xe, tạm giữ 20.056 phương tiện.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng CSGT Công an Quảng Ninh, cho biết: "Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Mục tiêu là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và hạn chế những nguy cơ xảy ra tai nạn trên các tuyến đường".

Các tổ chức đoàn thể, hội, đội ở cơ sở được phát huy vai trò trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về ATGT. Nội dung tuyên truyền từng bước được gắn với những vấn đề thực tế tại địa bàn, tập trung vào các hành vi dễ dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia, lấn làn, đi sai phần đường, không đội mũ bảo hiểm, hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông.

Cách làm này giúp công tác tuyên truyền không dừng lại ở những đợt cao điểm, mà trở thành hoạt động thường xuyên tại khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Thông qua các tổ chức đoàn thể, thông tin về pháp luật giao thông được chuyển tải đến từng nhóm đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Trong đó, việc xử lý vi phạm được gắn với đặc điểm từng tuyến, từng địa bàn và từng thời điểm. Những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra vi phạm, hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT được tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, làn đường, phần đường và những lỗi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn được tập trung xử lý.

Cùng với lực lượng công an, chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cộng đồng dân cư cũng được thành phố huy động tham gia. Đây là cách làm nhằm tạo sự liên kết trong công tác bảo đảm ATGT, bởi nếu chỉ lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, mà người dân chưa tự giác chấp hành thì hiệu quả khó duy trì lâu dài.

Từ cơ sở, những mô hình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật giao thông được duy trì, góp phần đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với đời sống. Việc phát huy vai trò của các đoàn, hội, đội không chỉ giúp mở rộng phạm vi tuyên truyền, mà còn tạo ra sự giám sát, nhắc nhở trong cộng đồng.

CSGT hướng dẫn các em học sinh lái xe an toàn.

Theo Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh, việc huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ATGT. Cùng với hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được triển khai rộng hơn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận là người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Từ việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, đến việc không điều khiển xe khi đã sử dụng rượu, bia, những quy định tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa trực tiếp trong phòng ngừa tai nạn.

Những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn Quảng Ninh thời gian qua cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, để duy trì kết quả và tiếp tục kéo giảm tai nạn một cách bền vững, công tác này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chủ quan trước những nguy cơ mới phát sinh.

Để mỗi hành trình luôn an toàn

Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục xác định tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông là nhiệm vụ lâu dài, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, đưa việc chấp hành pháp luật giao thông trở thành một phần trong đời sống hằng ngày.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết: "Để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng chức năng sẽ duy trì các giải pháp đã triển khai hiệu quả, đồng thời chủ động nhận diện những nguy cơ mới để có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Trọng tâm vẫn là nâng cao ý thức người tham gia giao thông, kiểm soát chặt các hành vi nguy hiểm và tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với chính quyền, đoàn thể, người dân".

Lực lượng CSGT Công an Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường xử lý và tuyên truyền trực tiếp cho lái xe để kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Một cung đường bình yên không chỉ được tạo nên bởi hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hay sự hiện diện của lực lượng chức năng, mà bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Khi mỗi người biết đi đúng phần đường, giữ đúng tốc độ, không điều khiển xe khi đã sử dụng rượu, bia, chủ động nhường nhịn và tuân thủ pháp luật, những nguy cơ tai nạn sẽ từng bước được đẩy lùi.

Bằng việc kiên trì triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, vận động, đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, từ sự vào cuộc của chính quyền, đến trách nhiệm của mỗi người dân, thành phố Quảng Ninh đang từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Đó là nền tảng để những cung đường hôm nay và mai sau luôn giữ được sự bình yên, để mỗi hành trình của người dân đều trở về an toàn.