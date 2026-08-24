Phạt 42 triệu đồng với tài xế ở Lào Cai chạy quá tốc độ, có nồng độ cồn

Tài xế ô tô ở Lào Cai chạy 71 km/h trong khi đoạn đường giới hạn 50 km/h, đồng thời có nồng độ cồn 0,605 mg/lít khí thở, bị phạt 42 triệu đồng.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa phát hiện một tài xế ô tô chạy quá tốc độ và có nồng độ cồn vượt mức quy định. Tổng mức tiền phạt đối với 2 lỗi vi phạm là 42 triệu đồng.

Theo đó, ngày 21/8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại Km65+200 quốc lộ 279, đoạn qua xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 23A-219.XX chạy với tốc độ 71 km/h, trong khi đoạn đường này quy định tốc độ tối đa 50 km/h.

Tài xế T.T.D. thời điểm bị CSGT kiểm tra. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Tổ công tác sau đó kiểm tra và xác định người lái xe ô tô là T.T.D. Qua kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy người này có mức 0,605 mg/lít khí thở.

Tài xế cùng lúc vi phạm 2 lỗi gồm điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 20 đến 35 km/h và điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chạy quá tốc độ trong trường hợp trên bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, tài xế bị phạt 35 triệu đồng. Giấy phép lái xe còn bị tước quyền sử dụng từ 22 đến 24 tháng.

Tổng mức tiền phạt đối với 2 lỗi vi phạm là 42 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết nồng độ cồn và chạy quá tốc độ đều là những hành vi làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tài xế được khuyến cáo chấp hành nghiêm quy định về tốc độ và không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.