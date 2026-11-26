Hoành Bồ có tân Chủ tịch UBND phường

Chiều 26/11, HĐND phường Hoành Bồ khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa, chúc mừng đồng chí Vũ Trường Thành, tân Chủ tịch UBND phường.

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường đối với đồng chí Đặng Thái Hưng do được điều động, luân chuyển công tác về Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch HĐND phường, HĐND phường tiến hành bầu Chủ tịch UBND phường bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Vũ Trường Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND phường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Hoành Bồ khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tán thành đạt 100%.

Đồng chí Vũ Trường Thành, tân Chủ tịch UBND phường, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Trường Thành, Chủ tịch UBND phường cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu HĐND phường. Đồng chí khẳng định đây là vinh dự, trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể UBND phường giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ tập trung cùng tập thể lãnh đạo phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của chính quyền địa phương. Thời gian tới, tân Chủ tịch UBND phường cùng tập thể UBND phường cần tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương.