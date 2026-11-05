Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố Quảng Ninh khóa I

Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030
Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất (đợt 04) và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn thành phố (đợt 05) năm 2026
Nghị quyết về việc điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan đã được quyết định tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026
Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ninh
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Nghị quyết quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ninh
Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND thành phố Quảng Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031