Quan tâm nâng cấp hệ thống đường điện sinh hoạt khu Tiền An 3

Hệ thống đường điện sinh hoạt tại khu phố Tiền An 3, phường Quảng Yên hiện nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân. Đặc biệt có 12 hộ dân phải kéo dây điện nhờ qua vườn và đất của các hộ gia đình liền kề. Trước thực trạng này, cử tri và nhân dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng, ngành Điện quan tâm, sớm có phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống đường điện, bảo đảm nguồn điện ổn định và an toàn trong sinh hoạt.

Theo phản ánh của người dân, do chưa có hệ thống đường điện hạ thế được đầu tư đồng bộ đến từng hộ, nhiều gia đình phải tự kéo dây điện từ trạm biến áp chính về nhà thông qua hệ thống cột điện và các vị trí đi nhờ trong khu dân cư. Vì vậy, tồn tại những đoạn dây điện kéo dài, mắc võng qua vườn cây, bám vào cây xanh, hoặc đi qua phần đất của các hộ gia đình khác. Sau nhiều năm sử dụng, một số đường dây đã xuống cấp, không bảo đảm khoảng cách an toàn, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư và tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, rò rỉ điện, nhất là khi thời tiết mưa lớn, gió bão.

Người dân khu Tiền An 3 (phường Quảng Yên) mong muốn sớm có phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống đường điện.

Là một trong 12 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, gia đình ông Phạm Văn Thu đã phải sử dụng đường điện kéo nhờ từ cột điện chính vào nhà với chiều dài khoảng 160m trong suốt hơn 20 năm qua. Quãng đường dây kéo dài không chỉ gây khó khăn trong quá trình sử dụng, mà còn khiến chất lượng điện năng tại gia đình ông bị suy giảm đáng kể.

Ông Thu chia sẻ: Do đường dây kéo quá xa nên điện về đến nhà thường yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc sử dụng các thiết bị điện của gia đình. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và ngành Điện sớm quan tâm đầu tư một hệ thống đường điện sinh hoạt bảo đảm, để người dân có nguồn điện ổn định, đồng thời không phải kéo dây qua đất, vườn của các hộ khác, tránh những nguy cơ mất an toàn cho gia đình và các hộ dân xung quanh.

Không chỉ gia đình ông Thu, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng đang phải chịu những bất cập tương tự. Việc đường dây điện đi qua khuôn viên, vườn cây của các gia đình liền kề khiến người dân vừa gặp khó khăn trong quản lý vừa tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Bà Vũ Thị Phương, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng đường dây điện mắc võng, kéo qua vườn nhà, cho biết: Việc các đường dây điện đi qua khuôn viên gia đình đã diễn ra trong nhiều năm, gây không ít bất tiện trong sinh hoạt, cũng như quá trình chăm sóc, cải tạo vườn. Chúng tôi luôn phải lo lắng về nguy cơ mất an toàn, nhất là trong những ngày mưa to, gió lớn.

Tình trạng dây điện mắc võng, kéo nhờ qua phần đất của các hộ dân tại khu Tiền An 3.

Trước những kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri, UBND phường Quảng Yên đã tiếp thu và chủ động làm việc với Điện lực Quảng Yên để trao đổi, xem xét phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống đường điện tại khu vực. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai vẫn chưa hoàn thành do phía ngành Điện đang tiến hành rà soát hiện trạng, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ, báo cáo đề xuất đầu tư để trình Điện lực Quảng Ninh xem xét, chấp thuận và phê duyệt theo quy định.

Ông Đào Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: UBND phường đã tổ chức làm việc định kỳ với Điện lực Quảng Yên nhằm tiếp tục đôn đốc tiến độ giải quyết các kiến nghị liên quan đến hệ thống điện trên địa bàn. Đồng thời, phường cũng tổng hợp các vị trí có đường dây, thiết bị điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để kiến nghị ngành Điện kiểm tra, có biện pháp xử lý, hạn chế rủi ro cho người dân.

Việc sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống đường điện sinh hoạt tại khu phố Tiền An 3 không chỉ đáp ứng mong mỏi của 12 hộ dân đã phải sử dụng đường điện kéo nhờ trong nhiều năm, mà còn góp phần bảo đảm chất lượng cung cấp điện, hạn chế nguy cơ sự cố, cháy nổ và những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đây cũng là vấn đề thiết thực gắn với đời sống dân sinh, cần sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và ngành Điện trong quá trình rà soát, bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện.