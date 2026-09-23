Tăng cường phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, cùng với yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn Quảng Ninh đang được triển khai theo hướng chủ động hơn, sâu sát hơn từ cơ sở.

Công an phường Hà Lầm bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phường Hà Lầm, lực lượng Công an phường duy trì tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ, địa bàn có nguy cơ cao; chú trọng các tuyến phố, ngõ nhỏ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, khu nhà trọ và những nơi tập trung đông công nhân, người lao động ngoại tỉnh. Qua đó kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, không để các địa điểm ít người qua lại, nhà trọ, lán trại trở thành nơi cất giấu, sử dụng ma túy hoặc phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với tuần tra, kiểm soát, việc rà soát các địa bàn, đối tượng, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cũng được chú trọng. Đây là cách làm nhằm chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nóng, nhất là trong điều kiện dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội có sự biến động nhanh.

Bên cạnh đó, một trong những công cụ đang được phát huy hiệu quả là hệ thống camera an ninh tại cơ sở. Hiện trên địa bàn phường Hà Lầm, 139 camera, trong đó có 39 camera được bổ sung, đang hỗ trợ lực lượng Công an mở rộng khả năng quan sát địa bàn, phục vụ xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Camera không chỉ hỗ trợ phòng, chống tội phạm mà còn phục vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, qua đó góp phần hình thành mạng lưới giám sát an ninh rộng khắp với sự tham gia của người dân.

Cùng với lực lượng công an địa phương, việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và từng người dân đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng để hình thành thế trận phòng, chống tội phạm ngay từ cộng đồng dân cư.

Một chuyên án được Công an thành phố công bố giữa tháng 9 cho thấy rõ mức độ phức tạp của loại tội phạm này. Từ đơn trình báo của 8 công dân với tổng số tiền bị lừa hơn 160 triệu đồng, lực lượng Công an đã xác minh, nhận diện dấu hiệu của một đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng. Sau quá trình điều tra, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an thành phố đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can. Bước đầu xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Từ vụ án, Công an thành phố khuyến cáo người dân không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng; chủ động theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị, khu du lịch, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để phục vụ xác minh.

Một điểm đáng chú ý trong công tác phòng, chống tội phạm hiện nay là yêu cầu không chỉ tập trung vào đấu tranh, bắt giữ mà phải đồng thời giải quyết những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Trong công tác phòng, chống ma túy, Công an thành phố đang triển khai các giải pháp quản lý, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Sau 8 tháng triển khai Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện”, 114 người sau cai đã được kết nối việc làm ổn định; 22 trường hợp được hoàn tất giải ngân hơn 3,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Công an thành phố cũng đã tổ chức 41 buổi tuyên truyền cho 496 lượt người sau cai nghiện.

Theo định hướng được đặt ra khi thành lập Công an thành phố Quảng Ninh, trong năm 2026 lực lượng phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội, xây dựng 30% xã, phường không ma túy, tiến tới mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030. Cùng với đó là tiếp tục tăng cường phòng ngừa tại khu dân cư, chung cư, cơ sở kinh doanh, khu du lịch; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo và đấu tranh với các loại tội phạm.

Để thực hiện những mục tiêu này, Công an thành phố có kế hoạch tiếp tục đổi mới phương thức công tác, nâng cao chất lượng nắm tình hình, dự báo và xử lý thông tin; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an với chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng và nhân dân; chủ động nhận diện nguy cơ, giải quyết nguyên nhân, nâng cao ý thức pháp luật và phát huy sức mạnh của nhân dân.