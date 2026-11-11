Phường An Sinh: Đồng hành cùng doanh nghiệp

Để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2026, phường An Sinh đang tăng cường rà soát, khai thác hiệu quả nguồn thu lớn từ đất đai, đồng thời tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại công ty VBFOODS, phường An Sinh.

Phường An Sinh xác định phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo nguồn thu ngân sách.

Thành lập và hoạt động trên địa bàn phường An Sinh từ cuối năm 2025, Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food (VB FOODS) nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Doanh nghiệp đã mở rộng vùng trồng nguyên liệu, vay vốn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, doanh thu năm 2026 ước tính tăng trưởng 15%, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 30 lao động.

Giám đốc Truyền thông VB Foods Trần Thị Hoài Linh chia sẻ: Doanh nghiệp định hướng sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm gia vị tự nhiên, xốt gia vị hoàn chỉnh và thực phẩm sạch. Đây là lĩnh vực chế biến sâu nên đòi hỏi đầu tư lớn, cạnh tranh thị trường rất cao. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, sự đồng hành của địa phương là rất quan trọng. Nhất là tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, vấn đề liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

Đến nay, trên địa bàn phường An Sinh có 27 doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập mới, đạt 112,5% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy tinh thần khởi nghiệp và nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có chuyển biến tích cực.

Qua rà soát, khu vực hộ kinh doanh trên địa bàn khá đa dạng, tập trung vào các nhóm ngành bán lẻ hàng hóa, ăn uống, dịch vụ phục vụ dân sinh, xây dựng, vận tải, sản xuất nhỏ, chế biến và tiêu thụ nông sản. Phường cũng tiếp tục rà soát các hộ có quy mô hoạt động tương đối lớn, trong đó một số hộ doanh thu trên 1 tỷ đồng, để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận thông tin về mô hình doanh nghiệp, chính sách thuế và các điều kiện cần thiết khi chuyển đổi.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thọ Uyên, cho biết: Là hộ kinh doanh nội thất trong nhiều năm, vừa qua tôi quyết định thành lập doanh nghiệp, nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường, dễ dàng tiếp cận vốn vay, cùng với nhiều ưu đãi chính sách của Nhà nước. Doanh nghiệp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và các sở, ngành, cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định.

Phường An Sinh xác định việc đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc giải quyết TTHC, mà phải chủ động nắm bắt khó khăn, tăng cường tiếp xúc, trao đổi với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tiếp nhận phản ánh liên quan đến đất đai, TTHC, thuế, vốn, mặt bằng sản xuất, thị trường, hạ tầng và các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Silk Path Đông Triều Golf & Country Club dự kiến mở rộng quy mô sân golf trong năm 2027.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương tập trung giải quyết, hoặc hướng dẫn trực tiếp. Với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, phối hợp với cơ quan chức năng để hướng dẫn, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Những giải pháp đồng bộ này đã mang lại kết quả tích cực. 10 tháng năm 2026, tổng thu NSNN của phường An Sinh ước đạt 550 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao.

Ông Masayuki Kobayashi, Tổng quản lý Silk Path Đông Triều Golf & Country Club, chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đón được khoảng 20.000 khách. Đơn vị đang có kế hoạch mở rộng diện tích, đầu tư thêm cơ sở vật chất của sân golf. Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp được chính quyền vào cuộc hỗ trợ kịp thời.

Theo ông Đào Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường An Sinh, phấn đấu thu ngân sách tăng trên 10% so cùng kỳ, địa phương tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản lý thu; bảo đảm thu đúng, thu đủ; nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đồng thời, quyết liệt triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tập trung vào việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận thông tin chính sách; khuyến khích khởi sự kinh doanh và mở rộng sản xuất; phối hợp hỗ trợ tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các chính sách hỗ trợ phù hợp…