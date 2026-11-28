Đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội từ các chính sách an sinh xã hội

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được Quảng Ninh quan tâm triển khai đồng bộ, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực trong việc chăm lo đời sống nhân dân, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng đại diện CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh, Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu và ông Lý Minh Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho gia đình bà Lã Thị Lâm.

Cuối tháng 10 vừa qua, niềm vui đến với gia đình bà Lã Thị Lâm (73 tuổi, thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn) khi được đón nhận ngôi nhà mới khang trang, kiên cố từ chương trình “Nhà nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Lục Hồn, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh và Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu hỗ trợ.

Tổng kinh phí sửa chữa và ngày công trị giá 105 triệu đồng, trong đó CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh hỗ trợ 65 triệu đồng, Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu gần 11 triệu đồng, ông Lý Minh Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chuồng, ủng hộ 15 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã và nhân dân đóng góp ngày công.

Bà Lâm có hoàn cảnh rất đáng thương. Bà tuổi cao, một mình chăm sóc con gái bị khuyết tật tâm thần đặc biệt nặng và cháu ngoại mồ côi. Nhiều năm qua, ba bà cháu sống trong căn nhà cũ nát, tường ngấm nước, mái dột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cuộc sống vốn đã khó khăn, việc sửa chữa nhà ở nằm ngoài khả năng của gia đình.

Bà Lã Thị Lâm xúc động nói: Ngày trước, mỗi khi trời mưa, mấy bà cháu lo lắm. Nay được các cấp, ngành, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ sửa lại nhà, tôi mừng lắm. Từ nay, chúng tôi có chỗ ở chắc chắn rồi. Gia đình mừng lắm.

Những việc làm thiết thực như vậy đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến với mọi người dân, nhất là những hoàn cảnh yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh nguồn lực ngân sách, Quảng Ninh đã phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huy động sự chung tay của cộng đồng chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2024-2026, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động 22 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 364 căn nhà; trao trên 200.000 suất quà với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan ban ngành liên quan, các cơ quan truyền thông đều tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ”, qua đó đã tạo được sự đồng bộ trong công tác tổ chức vận động ủng hộ xây dựng quỹ.

Cùng với đó, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác cứu trợ và các chương trình an sinh xã hội theo Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 2/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Đại diện các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình ông Phạm Văn Mấm, khu Thanh Sơn 1, phường Uông Bí, tháng 11/2026. Ảnh: Thiên Trang

Năm nay, công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ khó khăn, đoàn viên, hội viên và các nhóm yếu thế được triển khai rộng khắp, huy động đa dạng nguồn lực. Riêng đợt chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn thành phố đã trao 286.261 suất quà, tổng trị giá trên 282 tỷ đồng.

Trong đó nguồn MTTQ, các tổ chức thành viên và xã hội hóa trao 81.443 suất quà, trị giá hơn 53 tỷ đồng. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học bổng, chăm sóc sức khỏe, người lao động, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội; phân bổ 420 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 8 trường hợp là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công được triển khai sâu rộng, thiết thực. MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các đoàn dâng hương, thắp nến tri ân, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Toàn thành phố đã hoàn thành lấy mẫu 803/803 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang theo kế hoạch, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính.

Sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp những người yếu thế có thêm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.

Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Quảng Ninh trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lan Anh