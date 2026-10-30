Hải quan CKQT Móng Cái: Thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 4.460 tỷ đồng

Theo tin từ Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan Khu vực VIII), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 272.000 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18,6 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025.

Lối thông quan cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, phường Móng Cái 1).

Trong 10 tháng, Hải quan CKQT Móng Cái làm thủ tục cho 2.533 doanh nghiệp (tăng 631 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025), xử lý hơn 272.000 tờ khai, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng lượng hàng hóa làm thủ tục trực tiếp tại Móng Cái đạt hơn 100.000 tờ khai với kim ngạch 5,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, lượt phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cũng tăng lần lượt 15% và 28%. Tính đến ngày 28/10/2026, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 4.467,75 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả ấn tượng này, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, từ tháng 4/2026 đến nay, đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình đồng hành "1 doanh nghiệp - 1 công chức đầu mối - 1 lãnh đạo phụ trách". Thông qua việc phân loại doanh nghiệp thành 3 nhóm để theo dõi, chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải đáp chính sách kịp thời.

Công chức Hải quan CKQT Móng Cái giám sát hàng hoá nhập khẩu tại bãi kiểm hoá cầu Bắc Luân II.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp xúc, hỗ trợ 1.647 doanh nghiệp; trong đó thành lập 25 đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại trụ sở 136 doanh nghiệp và kết nối, vận động 1.511 doanh nghiệp mở tờ khai tại Móng Cái qua các kênh linh hoạt.

Cùng với đó, Hải quan CKQT Móng Cái đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý hồ sơ, vận hành hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Việc cắt giảm thủ tục rườm rà, công khai minh bạch quy trình giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.