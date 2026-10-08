Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng chỉ đạo: Quyết liệt cải thiện các chỉ số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 8/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index Chỉ số hài lòng của người dân SIPAS, Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII trong 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì và kết luận cuộc họp.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan, đơn vị của thành phố Quảng Ninh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng quản trị, điều hành, cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc thực hiện các chỉ số từng bước đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ số, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí còn hạn chế, những vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chuyển đổi số, môi trường đầu tư kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, BPI và PII chủ động rà soát các chỉ tiêu còn thấp, xác định nguyên nhân và trách nhiệm, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục; sớm hoàn thành đánh giá kết quả DDCI, góp phần nâng cao chỉ số PCI. Kết quả thực hiện các chỉ số của các đơn vị được giao chủ trì sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng, được tính hệ số cao trong đánh giá, phân loại cán bộ quý IV và cả năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn giải quyết; giảm khâu trung gian, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính chủ động của cơ quan trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả kho dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Cùng với đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, nguồn lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thị trường. Xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả; tích cực thi đua cao điểm trong quý IV/2026; tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.