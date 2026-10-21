Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trước yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách TTHC đang đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tăng cường liên thông dữ liệu, khắc phục những bất cập trong giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, đến tháng 9/2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước và đúng hạn đạt 98,7%. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính đã tăng hơn 2,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận; 100% phí, lệ phí được chấp nhận thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt...

Kết quả này gắn với việc Quảng Ninh tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian và đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC. Đến tháng 9/2026, thành phố có 2.128 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 1.623 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 505 dịch vụ công trực tuyến một phần. Toàn bộ TTHC được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi thành phố, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và bằng mã QR để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, thực hiện.

Trong số 2.069 TTHC do các bộ, ngành ban hành, Quảng Ninh đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249 thủ tục, tương ứng giảm 8.805,5 ngày làm việc. Riêng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đã có 703/1.031 TTHC được cắt giảm 39% thời gian giải quyết. Thành phố cũng thực hiện phân cấp giải quyết 163 TTHC và ủy quyền giải quyết 604 TTHC, góp phần rút ngắn các khâu trung gian, tăng tính chủ động cho cơ quan thực thi.

Cùng với cắt giảm thời gian, việc khai thác dữ liệu để thay thế giấy tờ trong hồ sơ được chú trọng. Thành phố đã công bố cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 539 TTHC của các bộ, ngành; đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 59/59 TTHC đặc thù của địa phương. 5 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai được lựa chọn để tái thiết kế quy trình theo hướng giảm tối đa thao tác trên môi trường điện tử.

Từ đầu năm đến nay, Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đã hỗ trợ 217 trường hợp tại 7 địa phương. Mô hình kiosk thông minh cấp bản sao số tài liệu điện tử được triển khai tại 10 Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hoạt động hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ kê khai hồ sơ và xử lý vướng mắc được duy trì, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn giải quyết TTHC vẫn còn những hạn chế. Đến hết tháng 9, vẫn còn hơn 500 hồ sơ quá hạn đang giải quyết, trong đó 33 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 475 hồ sơ tại cấp xã. Riêng cấp xã có 282 hồ sơ quá hạn ở bước thẩm định của các cơ quan, đơn vị…

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê hướng dẫn người dân trình tự nộp hồ sơ TTHC trực tuyến bằng điện thoại thông minh.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu, cho biết: Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối, hệ thống giải quyết TTHC của các bộ, ngành và địa phương chưa thực sự đồng bộ. Một số hồ sơ hiển thị trạng thái chưa chính xác; các chỉ tiêu thống kê, báo cáo chưa thống nhất. Đặc biệt, hệ thống hiện mới kết nối, khai thác được dữ liệu dân cư và đăng ký doanh nghiệp, trong khi khả năng kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thay thế giấy tờ bằng dữ liệu điện tử, cũng như mục tiêu không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có.

Những bất cập trên đặt ra yêu cầu cải cách phải đi vào thực chất hơn, trước hết cần ưu tiên hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, chuyển xử lý và trả kết quả thông suốt. Đồng thời, tiếp tục rà soát các thủ tục còn nhiều thành phần hồ sơ, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư, sản xuất, kinh doanh để đơn giản hóa và giảm chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp…

Trong quý IV/2026, Quảng Ninh tập trung thực hiện Kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; tiếp tục triển khai chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ. Cùng với đó là rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiên cứu mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực đất đai, triển khai hiệu quả mô hình kiosk thông minh và hoạt động hỗ trợ lưu động.

Thành phố cũng đặt ra nhiệm vụ duy trì hỗ trợ kỹ thuật 24/7, tăng cường giám sát quy trình giải quyết hồ sơ, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và theo dõi chất lượng phục vụ theo thời gian thực. Đây là những giải pháp cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý hồ sơ chậm muộn, khắc phục các lỗi kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm của cơ quan, cán bộ thực thi công vụ.