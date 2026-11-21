Trách nhiệm nêu gương ở Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái

Tại địa bàn cửa khẩu có hoạt động giao thương quốc tế sôi động, việc phát huy trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng giúp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Móng Cái hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

7 giờ sáng, khu vực CKQT Móng Cái đã nhộn nhịp hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, nơi đây đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và kiểm soát chặt chẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Việc phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công tác.

Trung tá Tạ Văn Hiến, Chính trị viên phó Đồn, cho biết: “Đơn vị chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tác phong công tác, thái độ phục vụ nhân dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó củng cố đoàn kết, thống nhất trong đơn vị”.

Tinh thần trách nhiệm ấy thể hiện rõ qua kết quả công tác. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã làm thủ tục cho 943.637 lượt người nhập cảnh, 944.509 lượt người xuất cảnh và gần 230.000 lượt xe hàng hóa. Lưu lượng lớn đòi hỏi CBCS luôn nêu cao cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ, không để đối tượng lợi dụng hoạt động giao thương để vi phạm pháp luật.

Chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 20 vụ với 22 đối tượng vi phạm, khởi tố 4 vụ án hình sự. Đáng chú ý, với thành tích đấu tranh đường dây mua bán, vận chuyển kim loại quý quy mô lớn, xuyên quốc gia, tập thể Đồn cùng Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, Đồn trưởng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trách nhiệm nêu gương còn thể hiện qua tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ ngày 7/3/2026, khi thành phố Quảng Ninh thí điểm thông quan hàng hóa cả hai ngày cuối tuần tại cầu Bắc Luân II, CBCS duy trì quân số, sẵn sàng làm thêm giờ, phối hợp với các lực lượng bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, an toàn.

Chị Trương Thị Hà, Công ty XNK và Du lịch Minh Anh, cho biết: “CBCS Biên phòng luôn trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Việc thông quan ngày nghỉ giúp chúng tôi chủ động kế hoạch xuất nhập khẩu, giảm thời gian chờ đợi và chi phí phát sinh”.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái hướng dẫn cư dân biên giới cách quét mã QR tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh.

Từ tháng 7/2026, đơn vị thí điểm mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”, gắn công tác dân vận với chuyển đổi số. Tổ đã xây dựng tài liệu song ngữ Việt - Trung, mã QR cung cấp thông tin pháp luật về biên giới, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đồng thời tuyên truyền qua mạng xã hội, video và tư vấn lưu động. Cách làm này giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trong hiện đại hóa công tác biên phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn khuyến khích CBCS tự học, nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, làm chủ trang thiết bị hiện đại. Đơn vị đã xây dựng, thử nghiệm 2 phần mềm quản lý người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu. Qua thử nghiệm, đơn vị đã thu thập thông tin, đăng ký hơn 5.000 mã QR cho phương tiện và hơn 500 mã QR cho cán bộ, nhân viên doanh nghiệp, đơn vị lữ hành. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho lưu thông qua cửa khẩu.

Gắn trách nhiệm nêu gương với từng nhiệm vụ cụ thể đang trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng ở Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái, qua đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh biên giới, hướng tới xây dựng cửa khẩu hiện đại, văn minh.