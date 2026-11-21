Tăng tốc thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2026. Hiện Quảng Ninh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ 3 đột phá chiến lược về hạ tầng; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm và từng bước tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu phát triển của thành phố.

Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thành phố đang tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC liên quan đến sản xuất, kinh doanh và thủ tục nội bộ; cắt giảm những khâu trung gian, rút ngắn thời gian lập, thẩm định, trình, phê duyệt văn bản thuộc thẩm quyền, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản, đầu tư, xây dựng. Cùng với đó là nghiên cứu thiết lập đầu mối chuyên trách tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, hướng tới giảm thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và cải thiện chất lượng phục vụ.

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung khu vực Bắc Luân 2, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái giải quyết TTHC cho các doanh nghiệp.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030, khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo hướng tăng cả số lượng, chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô thành phố cũng được định hướng gắn với quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách và không gian phát triển mới, qua đó tăng khả năng kết nối, thu hút nguồn lực xã hội cho những lĩnh vực có dư địa phát triển.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho 17 dự án, công trình với tổng vốn đăng ký 28.435,55 tỷ đồng; khánh thành 2 dự án, khởi công 22 dự án, công trình cấp tỉnh trên nhiều lĩnh vực với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng. Đây không chỉ là nguồn lực bổ sung cho phát triển kinh tế, mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng không gian sản xuất, dịch vụ và đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng.

Tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn kéo dài qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang đang thành hình.

Với địa bàn rộng, nhiều khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch, cảng biển và vùng biên, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu đầu tư hệ thống kết nối đồng bộ hơn, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân.

Các công trình giao thông trọng điểm được tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, như: Nâng cấp QL4B đoạn qua Quảng Ninh; nút giao kết nối QL18B với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; tuyến đường nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với QL279; đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu và đấu nối vào QL279; đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang...

Không dừng ở các tuyến đường, định hướng đầu tư hạ tầng còn hướng tới các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, y tế, giáo dục, văn hóa. Những dự án có ý nghĩa kết nối vùng như tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, cầu Bắc Luân III, các tuyến cao tốc kết nối với Vùng Thủ đô Hà Nội và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được quan tâm nghiên cứu, thúc đẩy triển khai. Đây là những công trình có ý nghĩa dài hạn, góp phần định hình không gian phát triển, tăng năng lực kết nối và mở rộng cơ hội giao thương, đầu tư.

Thi công dự án đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều đoạn qua địa bàn phường Quảng Yên.

Cùng với đầu tư mới, việc nâng cấp các khu đô thị, khu dân cư hiện hữu, xóa bỏ ngầm tràn, thay thế bằng cầu, cống kiên cố để bảo đảm an toàn, bền vững cũng được đặt ra. Trong định hướng này, phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, khai thác hiệu quả không gian ngầm và không gian tầm thấp cũng từng bước được tính đến, gắn với yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Để các công trình thực sự trở thành động lực tăng trưởng, công tác đầu tư công được đặt trong yêu cầu nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ 9 tháng đầu năm là 36.060 tỷ đồng; giải ngân đến hết ngày 30/9 ước đạt 16.342 tỷ đồng, đạt 84% chỉ tiêu cả năm. Thành phố tiếp tục yêu cầu nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, khắc phục tình trạng vốn chờ dự án; kịp thời điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt và nhu cầu bổ sung vốn. Tiến độ giải ngân cũng được gắn với trách nhiệm người đứng đầu, coi đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn thực hành sửa chữa thiết bị điện công nghiệp.

Một đột phá khác có ý nghĩa quyết định đối với sức cạnh tranh và khả năng phát triển lâu dài là nguồn nhân lực. Trong bối cảnh các ngành công nghiệp, dịch vụ, công nghệ và kinh tế số đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, kỹ năng, Quảng Ninh không chỉ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, mà còn chú trọng chất lượng, khả năng thích ứng và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

9 tháng năm 2026, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 42,8%. Thành phố triển khai kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030; chú trọng thu hút nhân tài, nhân lực kỹ thuật cao, lao động có kỹ năng, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ cũng được đặt ra, hướng tới tạo điều kiện để người lao động có năng lực phát huy tốt hơn trong công việc.

Đào tạo kỹ năng số được đẩy mạnh. Toàn thành phố đã tổ chức hơn 533 lớp tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số với 52.714 lượt cán bộ, công chức tham gia; 161 lớp đào tạo kỹ năng số cho công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã với 20.427 người tham gia. 100% thôn, bản thành lập tổ công nghệ số cộng đồng; các lớp học, chương trình đào tạo được tích hợp giáo dục kỹ năng số, ứng dụng AI trong giáo dục…

Phát triển nhân lực cũng gắn với điều kiện sống, môi trường làm việc và khả năng ổn định lâu dài. Thành phố đang triển khai 21 dự án nhà ở xã hội đã giao chủ đầu tư với quy mô khoảng 24.913 căn; 1 dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 620 căn và 1 dự án nhà ở lưu trú công nhân khoảng 384 căn. Trong số các dự án nhà ở xã hội, 4 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô khoảng 2.870 căn. Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 được ban hành, cùng dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí. Việc phát triển nhà ở với hạ tầng đồng bộ, thuận tiện không chỉ giải quyết nhu cầu an cư, mà còn là một yếu tố quan trọng để thu hút, giữ chân lao động có kỹ năng, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao.

Có thể thấy, 3 đột phá chiến lược đang được Quảng Ninh triển khai trong mối liên hệ chặt chẽ. Trong chặng đường phía trước, hiệu quả của từng đột phá sẽ không chỉ được đo bằng số văn bản, dự án hay chương trình được triển khai, mà bằng những chuyển biến cụ thể trong năng lực điều hành, chất lượng đầu tư, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ hội phát triển của người dân. Đó cũng là nền tảng để Quảng Ninh tạo sức bật mới, tiến nhanh hơn trên hành trình phát triển bền vững.