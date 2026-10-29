Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai

Ngày 29/10, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi làm việc với các phường: Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai và Quảng Yên đánh giá kết quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ đã được thành phố giao nhiệm vụ và công tác GPMB các công trình trọng điểm.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao đổi với người dân phường Hoàng Quế đến nhận tiền hỗ trợ đền bù GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Một số tồn tại về thủ tục đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, tiến độ xử lý tại một số dự án còn chậm, nhiều nhiệm vụ tại một số địa bàn chưa hoàn thành theo thời hạn được giao.

Cụ thể, phường Hoàng Quế còn 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành toàn bộ, chủ yếu liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý các công trình vi phạm trong phạm vi dự án; phường Yên Tử đã hoàn thành giải quyết vướng mắc tại 2/3 dự án; phường Uông Bí 2 dự án chậm tiến độ đã được gia hạn sử dụng đất đến ngày 23/6/2027, tuy nhiên, mới có 1/4 nhiệm vụ được giao hoàn thành, 3 nhiệm vụ còn lại mới hoàn thành một phần.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chứng kiến buổi bàn giao mặt bằng giữa người dân và UBND phường Uông Bí.

Tại phường Liên Hòa, trong 6 dự án được rà soát, đã có 4 dự án được giải quyết xong vướng mắc hoặc chấm dứt hoạt động, còn 2 dự án tiếp tục xử lý. Riêng phường Quảng Yên có 3 dự án chậm tiến độ, tồn đọng với 9 nhiệm vụ được giao, trong đó mới hoàn thành 3 nhiệm vụ. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến kinh phí GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nghĩa vụ tài chính, thực hiện kết luận thanh tra và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, chủ đầu tư; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và thủ tục đầu tư.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, kiểm tra tiến độ GPMB khu vực nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Yên Tử.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các địa phương, sở, ngành phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, không để những tồn tại kéo dài gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

Đồng chí yêu cầu các phường rà soát toàn diện từng dự án, từng nhiệm vụ đã được giao; xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể, có thời hạn hoàn thành và phân công rõ người chịu trách nhiệm; khắc phục tình trạng chỉ dừng ở việc ban hành văn bản đôn đốc nhưng không có chuyển biến thực chất.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, kiểm tra tiến độ GPMB dự án KCN Bắc Tiền Phong.

Đối với các dự án đã được gia hạn tiến độ, đồng chí yêu cầu kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực tài chính của chủ đầu tư, khối lượng công việc đã triển khai và khả năng hoàn thành theo cam kết. Những trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực, cố tình chậm triển khai hoặc vi phạm pháp luật phải kiên quyết xem xét, xử lý theo quy định, không để tiếp tục chiếm dụng đất đai, làm mất cơ hội thu hút các dự án có hiệu quả hơn. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các địa phương phải chủ động tổng hợp, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Về công tác GPMB, đồng chí yêu cầu các phường tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và cam kết của địa phương; đồng thời, khẩn trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, phục vụ di dời những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, đảm bảo chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở hiện nay.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận buổi làm việc với các phường: Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An và Quảng Yên.

Đồng chí yêu cầu Tổ giúp việc tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý. Kết quả tháo gỡ phải được đánh giá bằng những chuyển biến cụ thể tại từng dự án, nhất là việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Đồng chí nhấn mạnh, không chỉ là giải quyết các tồn tại về thủ tục, mà phải đưa các dự án đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thêm việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực phát triển cho các địa phương phía Tây thành phố.