Tăng tốc cải thiện chỉ số PCI, BPI và sẵn sàng khảo sát DDCI 2026

Ngày 23/11, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) và Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2026.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI năm 2026, thành phố tập trung tháo gỡ những mặt còn hạn chế, trọng tâm là thủ tục gia nhập thị trường. Đến ngày 15/11, Sở Tài chính đã tiếp nhận, giải quyết hơn 35.200 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; trong đó, gần 99,7% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và trên 99% hồ sơ được giải quyết đúng, trước hạn. Sở Công Thương cũng rà soát, cắt giảm gần 32% tổng thời gian giải quyết của 289 thủ tục hành chính. Lãnh đạo thành phố thường xuyên trực tiếp gặp mặt, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải thiện quy trình cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện, tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai và nguồn vốn tín dụng.

Đối với việc cải thiện, nâng cao Chỉ số BPI năm 2026, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc. Đến ngày 15/11, toàn thành phố có 2.847 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 94,9% kế hoạch năm. Nhiều chỉ tiêu thành phần vượt mục tiêu đề ra, song chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp thành lập mới cần tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn cuối năm.

Về công tác khảo sát thực tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát khoảng 300 phiếu khảo sát tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 12.

Triển khai đánh giá Chỉ số DDCI năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hoàn thiện bộ phiếu và rà soát dữ liệu phục vụ khảo sát. Dự kiến từ ngày 24/11, khoảng 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ tham gia đánh giá chất lượng điều hành, phục vụ của các sở, ban, ngành và địa phương. Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp đồng bộ cùng kết quả tự đánh giá có thẩm định và ý kiến của các chuyên gia độc lập.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố báo cáo về tình hình cải thiện chỉ số PCI và khảo sát chỉ số DDCI.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu; làm rõ những tồn tại, hạn chế và vướng mắc để tập trung đôn đốc, tháo gỡ dứt điểm trong những tháng cuối năm. Các đơn vị bám sát kế hoạch cải thiện PCI, BPI, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong cung cấp dữ liệu, bảo đảm cuộc khảo sát DDCI diễn ra khách quan, thực chất.