Nâng cao năng lực tham mưu, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao

Chiều 29/10, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã có buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, cơ quan Đảng ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Công tác truyền thông và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đổi mới mạnh mẽ; tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định. Toàn Đảng bộ kết nạp 12 đảng viên mới (đạt 120% chỉ tiêu được giao); hoàn thành 7/8 cuộc kiểm tra, giám sát cấp Đảng ủy… Việc ứng dụng các nền tảng số dùng chung đạt kết quả thực chất, là một trong những Đảng bộ cơ sở dẫn đầu về công tác chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ hoàn thiện, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy cơ sở còn chậm. Có 2 chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã đề ra theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐU thực hiện chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và các nhiệm vụ khác được giao.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, phát biểu chỉ đạo.

Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và dân vận; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chi, đảng bộ trực thuộc, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đồng chí yêu cầu rà soát các chỉ tiêu, công việc chưa hoàn thành, có khả năng chậm tiến độ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm người đứng đầu; theo dõi sát sao, đôn đốc tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị có liên quan; phối hợp xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả; chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.