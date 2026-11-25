Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng KCN, đón dòng vốn đầu tư mới

Quảng Ninh hiện đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng KCN. Đây là bước đi quan trọng nhằm sớm đưa quỹ đất công nghiệp vào khai thác, tạo điều kiện đón dòng vốn đầu tư mới, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Đến nay hạ tầng kỹ thuật KCN Bắc Tiền Phong được đầu tư tương đối đồng bộ, đã thu hút 38 dự án thứ cấp.

Trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới, công nghiệp chế biến, chế tạo được Quảng Ninh xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của thành phố rất rõ, muốn thu hút được các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trước hết phải có hạ tầng KCN đồng bộ, quỹ đất sạch sẵn sàng bàn giao và khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông, cảng biển, cửa khẩu. Vì vậy, cùng với hoạt động xúc tiến đầu tư, thành phố đang tập trung nguồn lực, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng KCN.

Hiện Quảng Ninh đang có 16 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN được triển khai, với tổng diện tích trên 6.300ha, tổng vốn đăng ký khoảng 31.881 tỷ đồng và 220,34 triệu USD. Điển hình như các KCN Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Bạch Đằng… Riêng KCN Bắc Tiền Phong (dự án có quy mô khoảng 1.180ha, tổng vốn đầu tư 6.940 tỷ đồng) đến nay hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tương đối đồng bộ, đã thu hút 38 dự án thứ cấp, trong đó 36 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 3,1 tỷ USD. Còn tại KCN Sông Khoai đã thu hút 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, các phân khu còn lại đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng cơ sở như mặt bằng, đường giao thông, điện, nước, hệ thống xử lý nước thải…

Đáng chú ý, tháng 8/2026, Quảng Ninh đồng loạt khởi công 7 dự án hạ tầng KCN mới gồm Đông Triều, An Hưng Quảng Ninh, Green Bay Tech, Đông Bắc sân bay Vân Đồn, VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh. Với tổng diện tích quy hoạch gần 2.500ha, nhóm dự án này mở rộng đáng kể không gian phát triển công nghiệp tại các địa bàn phía Tây, khu vực Quảng Yên và Vân Đồn. Mỗi dự án được định hướng khai thác lợi thế riêng, từ công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đến dược phẩm, thiết bị y tế; qua đó bổ sung nguồn cung mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong những năm tới.

Tuy nhiên, do khởi công mới, cơ bản các KCN này hiện đang trong giai đoạn thực hiện công tác GPMB. Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư; xác định rõ mốc bàn giao mặt bằng từng phần, đồng thời đôn đốc chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc, nguồn lực tài chính để triển khai thi công ngay trên diện tích đã được bàn giao. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các thủ tục đầu tư, mà phải sớm hình thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có khả năng tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp, biến quỹ đất quy hoạch thành năng lực sản xuất thực tế…

Nhà đầu tư đang triển khai hoàn thiện mặt bằng KCN Bạch Đằng.

Sức hút của các KCN ở Quảng Ninh đang được thể hiện qua kết quả thu hút đầu tư. Lũy kế 10 tháng năm 2026, các KCN, KKT trên địa bàn thu hút gần 1,5 tỷ USD, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký 660,61 triệu USD. Như vậy đến nay, thành phố đã có hơn 200 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 16 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư tiếp tục hướng vào các lĩnh vực điện tử, thiết bị thông minh, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh định hướng không phát triển KCN bằng mọi giá, không chạy theo tỷ lệ lấp đầy, mà chú trọng hiệu quả sử dụng đất, chất lượng dự án, công nghệ, việc làm và đóng góp ngân sách. Trọng tâm là thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất xanh; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, hình thành hệ sinh thái sản xuất có khả năng lan tỏa…

Do vậy, trong xu thế chuyển dịch mạnh mẽ đang diễn ra trên toàn cầu, điều này đặt ra yêu cầu hạ tầng KCN phải được đẩy nhanh tiến độ, cần chuẩn bị trước một bước, đáp ứng yêu cầu về quy mô, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất của nhà đầu tư. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh mở rộng không gian công nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tạo thêm động lực phát triển trong giai đoạn mới.