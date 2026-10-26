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Than khoáng sản
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Kinh tế
1.027 tỷ đồng - là tổng vốn đầu tư vào 7 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố
26/10/2026 09:29
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#khu công nghiệp
#cụm công nghiêp
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