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Kinh tế

1.027 tỷ đồng - là tổng vốn đầu tư vào 7 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố

Báo Quảng Ninh trên
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