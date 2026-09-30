Phường Hiệp Hòa hoàn thành bàn giao mặt bằng 2 dự án trọng điểm

Chiều 29/9, hộ dân cuối cùng bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Đông Tây trên địa bàn phường Hiệp Hòa đã tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng. Như vậy, phường Hiệp Hòa chính thức hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 2 dự án giao thông trọng điểm, về đích trước ngày 30/9 theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố Quảng Ninh.

Hộ dân cuối cùng thực hiện bàn giao mặt bằng là gia đình ông Nguyễn Văn Ninh và bà Đinh Thị Phê, trú tại khu phố Sông Khoai. Đây là gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án thành phần I: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB dự án đường đi qua Khu công nghiệp Sông Khoai (hay còn gọi là trục đường Đông Tây).

Tuyến đường này đóng vai trò chiến lược nhằm hoàn thiện toàn tuyến kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (đoạn tuyến đi qua phường Hiệp Hòa).

Các cơ quan chức năng của phường Hiệp Hòa tuyên truyền, vận động gia đình ông Nguyễn Văn Ninh và bà Đinh Thị Phê đồng thuận với phương án thu hồi đất GPMB thực hiện Dự án.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, kiên trì tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình ông Ninh đã thấu hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung. Từ đó, gia đình đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao toàn bộ mặt bằng diện tích 9.010,3m² thuộc thửa đất số 64 tờ số 01 bản đồ GPMB cho Nhà nước trước thời hạn để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công toàn tuyến.

Gia đình ông Nguyễn Văn Ninh và bà Đinh Thị Phê đồng thuận ký biên bản bàn giao toàn bộ mặt bằng diện tích hơn 9.010m2.

Kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hiệp Hòa là một trong những địa phương có khối lượng công việc GPMB rất lớn khi triển khai tới 11 dự án. Tính riêng 3 dự án trọng điểm, diện tích phải thu hồi lên tới 263ha, ảnh hưởng đến gần 1.200 tổ chức và hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, tính đến ngày 29/9, cả 2 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn là Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 338 và Dự án đường Đông Tây đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB. Toàn bộ diện tích mặt bằng sạch của 2 dự án này được bàn giao cho các chủ đầu tư và đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ chỉ đạo của UBND thành phố Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026.

Việc hoàn thành GPMB đúng cam kết không chỉ thể hiện năng lực lãnh đạo của chính quyền địa phương, mà còn khẳng định niềm tin, sự đồng thuận lớn từ phía người dân vùng dự án, tạo đà bứt phá cho hạ tầng giao thông kết nối của Hiệp Hòa nói riêng và thành phố Quảng Ninh nói chung.