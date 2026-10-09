Phường Hiệp Hòa hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, phát động phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”

Chiều 9/10, UBND phường Hiệp Hòa tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, gắn với phát động đợt cao điểm học tập Bộ học liệu đa phương tiện “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, đời sống.

Hội nghị là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026; đồng thời triển khai nhiệm vụ học tập Bộ học liệu đa phương tiện theo Kế hoạch số 443/KH-UBND của UBND thành phố Quảng Ninh, góp phần lan tỏa phong trào học tập số, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, phát động phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Thời gian qua, phường Hiệp Hòa đã tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06; từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ quan, đơn vị và Tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 khu phố trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là phát động đợt cao điểm học tập Bộ học liệu đa phương tiện “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đây là bộ học liệu được xây dựng theo hình thức trực quan, kết hợp video bài giảng, tài liệu số và câu hỏi đánh giá, tạo điều kiện để người học chủ động tiếp cận, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng số.



Theo kế hoạch, phường Hiệp Hòa triển khai đợt cao điểm học tập trong 30 ngày, từ ngày 12/10 đến ngày 10/11/2026, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tham gia và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu sát hạch theo quy định.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, đời sống”; tìm hiểu khả năng ứng dụng các công cụ AI trong hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp thông tin, xử lý công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn với yêu cầu sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đại biểu được trải nghiệm Zalo Mini App “Hiệp Hòa Smart” và ứng dụng Tammi OA, hướng tới mở rộng các kênh tiếp cận thông tin, tiện ích số và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian giới thiệu, trao đổi và trải nghiệm một số sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển xã hội số; giới thiệu, trải nghiệm Zalo Mini App “Hiệp Hòa Smart” và ứng dụng Tammi OA, hướng tới mở rộng các kênh tiếp cận thông tin, tiện ích số và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là dịp để phường Hiệp Hòa tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của các cơ quan, đơn vị và nhân dân; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương.