Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 15/8, mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” chính thức được ra mắt thí điểm tại Hà Nội. Mô hình được đặt cạnh số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) và hỗ trợ đa ngôn ngữ, hoạt động 24/24 giờ.

Đây là một trong những mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng tới ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C06 cho biết, Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” là một trong những mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích, hướng tới ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, an toàn và hiệu quả. (Ảnh: TTXVN)

Ở giai đoạn thí điểm, Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm: trình báo, phản ánh (an ninh trật tự, trật tự đô thị, tình trạng "chặt chém" khi mua hàng...); cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Thí dụ, người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể sử dụng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của Trạm Cảnh sát thông minh.

Trong cabin, người phản ánh hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói để hệ thống ứng dụng AI phân tích rồi ghi nhận nội dung. Sau đó, Trạm tự động phân loại, chuyển thông tin phản ánh đến đơn vị công an phụ trách.

Đối với du khách trong và ngoài nước, Trạm Cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ tới công an cơ sở ngay lập tức.

Khả năng hỗ trợ du khách nước ngoài bằng hệ thống đa ngôn ngữ còn góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở quy trình xử lý phía sau Kiosk. Với chức năng trình báo, phản ánh, AI và công nghệ giọng nói hỗ trợ người dân từng bước cung cấp thông tin, tự động ghi nhận nội dung bằng lời nói, gợi ý bổ sung những thông tin còn thiếu để hình thành nội dung trình báo đầy đủ và có cấu trúc hơn.

Thông tin sau đó được ghi nhận trên Hệ thống xử lý trình báo, phản ánh của Bộ Công an và chuyển tới đơn vị Công an có trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý.

Cơ quan chức năng có thể chủ động liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc; thông tin và kết quả xử lý tiếp tục được cập nhật trên hệ thống.

Đại diện Cục C06 và Công an Thành phố Hà Nội ký kết Biên bản bàn giao mô hình Kiosk. (Ảnh: TTXVN)

Giá trị của Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận-ghi nhận-chuyển xử lý-hỗ trợ người dân-cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Bên cạnh đó, chức năng SOS được thiết kế như một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập, giúp người dân nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng Công an cơ sở trong những tình huống cần phản ứng tức thời.

Đồng hành cùng C06, MK Group tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp Trạm Cảnh sát thông minh, đưa yêu cầu nghiệp vụ vào một hệ thống công nghệ có khả năng vận hành trong thực tế.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ cũng được lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đánh giá là mô hình hợp tác cần được phát huy để công nghệ của Nhà nước và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân.